Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Leutkirch im Allgäu) Autoknacker macht Spritztour - Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende hat ein unbekannter Täter beim Kindergarten in der Albrecht-Dürer-Straße einen Mitsubishi Colt aufgebrochen und danach eine Spritztour gemacht. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zertrümmerte der Täter eine Scheibe des auf dem Kindergartenparkplatz stehenden PKWs und startete das Fahrzeug mit dem im Handschuhfach vorgefundenen Ersatzschlüssel. Der Autobesitzer stellte das Fehlen seines Fahrzeugs am Sonntagmorgen fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Noch am selben Morgen fand eine Streife vom örtlichen Polizeirevier den Wagen in der Schlotterbachgasse. Die Scheinwerfer waren noch eingeschaltet. Personen, denen der silberne Mitsubishi in der Nacht zum Sonntag in Leutkirch und Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Leutkirch Verbindung aufzunehmen (Telefon 07561 8488 0).

(Leutkirch im Allgäu) Autoaufbruch in Tiefgarage

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag und Montag in einer Tiefgarage in der Holbeinstraße einen PKW aufgebrochen. Der Gauner hebelte die Scheibe einer hinteren Tür aus dem Rahmen und stieg ein. Gestohlen wurde, nach den bisherigen Feststellungen, nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden (Telefon 07561 8488 0).

(Leutkirch im Allgäu) Linksabbiegerin nimmt Fahrrad die Vorfahrt

Beim Linksabbiegen vom Schleifweg in Richtung Stadtmitte hat eine Autofahrerin am Montagabend einem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Kurz nach 18 Uhr bog die 69-jährige Skoda-Fahrerin vom Schleifweg nach links in Richtung Brühlstraße ab. Dabei übersah sie einen auf dem Radfahrschutzstreifen herannahenden Radfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision fiel der 28-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden.

(Bad Wurzach) VW übersehen - 10.000 Euro Schaden

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung der K 7919 mit der L 314 ist am Montagnachmittag Sachschaden entstanden.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine junge Frau mit ihrem BMW auf dem Gottesbergweg (K 7919) in Richtung Kreuzung mit der L314. An der Kreuzung fuhr sie in Richtung Gospoldshofen weiter, übersah dabei jedoch einen querenden VW und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es keine.

(Ravensburg) 17-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Am Montagmorgen ist ein jugendlicher Radfahrer im Bereich eines verkehrsberuhigten Abzweigs der Wangener Straße alleinbeteiligt gestürzt. Der Sturz hinterließ Schürfwunden und Prellungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An seinem Mountainbike entstand nur geringer Sachschaden.

(Isny im Allgäu) Schiebender Radfahrer stürzt

Am Montagnachmittag ist ein betrunkener Radfahrer beim Schieben seines E-Bikes in der Straße "Pfannenstiel" unglücklich gestürzt. Er musste zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus.

Kurz vor 17 Uhr verlor der alkoholisierte 76-Jährige, sein Elektrofahrrad schiebend, im Matsch eines nassen Nebenweges das Gleichgewicht und stürzte. Er war danach nicht gleich ansprechbar und hatte sich leicht verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus brachte. Das Ergebnis des Alkoholtests lässt vermuten, dass er auch zu Fuß nicht mehr ganz sicher unterwegs war. Er hatte über zwei Promille Alkohol im Blut. Sachschaden entstand nicht.

(Bodnegg) Photovoltaikanlage sprüht Funken

Mitarbeiter eines Autohauses in der Eichelstraße haben am Montagmorgen im Bereich der Verkabelung der Photovoltaikanlage Funkenflug festgestellt. Sie befürchteten einen Brand und alarmierten deshalb die Feuerwehr. Diese Befürchtungen bestätigten sich bei der Nachschau durch die Brandbekämpfer zum Glück nicht. Offensichtlich hatte die Photovoltaikanlage infolge eines technischen Defekts Funken gesprüht, ohne einen weiteren Schaden zu verursachen.

Weingarten

Einbruch in Jugendtreff

Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntagvormittag, 10 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, beim Einbruch in den Jugendtreff in der Liebfrauenstraße angerichtet. Der Unbekannte hebelte zunächst eine Tür auf, durch die er dann in das Gebäude eindrang. Dort öffnete er teilweise mit brachialer Gewalt weitere Türen und entwendete aus den Räumen zwei blaue Geldkassetten sowie zwei Schlüssel. Ferner brach der Täter an einem im Garten abgestellten ehemaligen Bauwagen einen Frontverschlag auf und schlug ein im Fensterrahmen einer Gartenhütte angebrachtes Brett ein. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu wenden.

Aulendorf

Einbrecher geht leer aus

Über das vergangene Wochenende ist ein unbekannter Täter durch eine zuvor aufgebrochene Tür in den Büroraum eines Firmengebäudes in der Straße "In der Lehmgrube" eingedrungen und hat mehrere Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist jedoch nichts entwendet worden. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 30 in Gaisbeuren. Die 60-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz war von der Kirrlohstraße kommend in die Bundesstraße eingebogen und hatte hierbei wohl eine 56-jährige Autofahrerin übersehen, die mit ihrem Opel Astra die Bundesstraße in Richtung Biberach befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen.

