Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Diebstahl und Sachbeschädigung

Sachschaden von rund 500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der über das vergangene Wochenende ein neben den Eingangstüren einer Schule in der Kiverlinstraße angebrachtes Zeiterfassungsgerät weghebelte und entwendete. An einem zweiten Gerät hebelte der Unbekannte den Deckel ab, wodurch die Elektronik beschädigt wurde. Personen, die in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Hohentengen

Auto gestreift

Zwischen 9 Uhr und 17.15 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag einen am Fahrbahnrand der Beizkofer Straße in Höhe des Gebäudes Nr. 11 abgestellten VW Touran gestreift und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 700 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, entgegen.

Mengen

Drogen sichergestellt

Wegen illegalen Drogenhandels ermittelt die Rauschgiftermittlungsgruppe gegen zwei Männer im Alter von 35 Jahren, deren Wohnung am Montag durchsucht wurde. Nachdem sich die Erkenntnisse gegen die beiden Tatverdächtigen verdichtet hatten, erwirkte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungs-beschluss. Als dieser von den Ermittlern vollzogen wurde, stellten sie nicht nur 1,5 Kilogramm Marihuana, sondern auch ein Dutzend LSD-Trips sowie rund 2.300 Bargeld sicher, das vermutlich aus Drogengeschäften herrührt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell