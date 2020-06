PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Exhibitionist

Am Montagnachmittag hat sichein 28-Jähriger im Riedlewald laut Aussagen einer 14-Jährigen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nachdem die Jugendliche telefonisch ihre Eltern informiert hatte, machte sich der Vater auf die Suche nach dem Tatverdächtigen. Er konnte ihn im Riedlewald aufspüren und den verständigten Polizisten übergeben.

Überlingen

Explosion

Am Montagnachmittag kam es in der Rengoldshauser Straße zu einer Verpuffung an einem Gasherd, bei der eine Frau leicht verletzt und zwei Glasscheiben beschädigt wurden. Ursächlich ist laut Aussagen eines Mitarbeiters einer Spezialfirma ein technischer Defekt an einem Druckminderer. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Sipplingen

Diebstahl von Fahrrad

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in der Straße "Hirschacker" vor Gebäude Nummer 13 ein Mountainbike vom Fahrradträger eines VW California Beach entwendet. Das schwarze Fahrrad der Marke Radon Slide mit der Rahmennummer WOW02096MSEP war mittels Kabelschloss gegen Diebstahl gesichert. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Uhldingen-Mühlhofen

Frau im Ausnahmezustand

Am Dienstagmorgen gegen 03.30 Uhr kam es in Uhldingen-Mühlhofen zu einer familiären Auseinandersetzung zwischen zwei Geschwistern. Im Verlauf der Unstimmigkeiten bedrohte eine 38-Jährige ihren Bruder mit einem Messer. Als sie auf den Mann zuging, konnten bereits verständigte Polizeibeamte die Frau ergreifen und nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik bringen.

Meersburg

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 6.500 Euro hat ein 22-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag in der Stettner Straße verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf den Audi einer 49-jährigen Fahrzeuglenkerin auf, die von der B 33 in den Menizhoferweg abbiegen wollte. Die Beteiligten wurden durch den Auffahrunfall nicht verletzt.

Meersburg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag im Zeitraum von 12 Uhr bis 14 Uhr an einem weißen Mazda 3 verursacht. Er beschädigte den neben einer Gaststätte in der Hauptstraße geparkten Pkw am vorderen rechten Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Salem - Neufrach

Vor der Polizei geflüchtet

Als Polizisten am Montagabend gegen 19 Uhr in der Straße "Am Riedweg" einen Daimler-Benz mit drei Insassen kontrollieren wollten, fuhr der 18-Jährige mit seinem Pkw in Richtung der Straße "In Oberwiesen" davon. Der Fahrzeuglenker ignorierte die Haltesignale der Polizeibeamten und stellte seinen Pkw vor einer Firma im dortigen Bereich ab. Während der junge Mann zu Fuß in Richtung Stefansfelder Kanal flüchtete, rannte einer der Mitfahrer zu einem Wareneingang einer nahegelegenen Firma. Nach kurzer Verfolgung konnte der 18-Jährige von den Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dem Mitfahrer und einem weiteren Insassen des Daimler gelang die Flucht. Nachdem die Polizisten feststellten, dass der Heranwachsende mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Zudem fanden sie im Fußraum des Fahrzeugs Marihuana und eine Waage, weshalb sie nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter die Wohnung des Tatverdächtigen durchsuchten. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

