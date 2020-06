PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

(Ravensburg) Motorroller gegen Schranke - Fahrer verletzt sich leicht

Bei einer Kollision mit der Schranke des EDEKA-Parkhauses in der Ulmer Straße hat sich ein Motorrollerfahrer am Samstagnachmittag leicht verletzt.

Gegen 17 Uhr fuhr der 70-Jährige auf die Schranke des Parkhauses zu. Aus Unachtsamkeit stieß er mit seinem Zweirad dagegen. Dabei schlug er mit der Stirn gegen den Lenker des Rollers. Weil das Visier seines Helms geöffnet war, verletzte er sich leicht im Gesicht. Die Schranke riss bei der Kollision ab, der Roller blieb unbeschädigt.

(Berg) Rottweiler beißt zu

Am Samstagnachmittag ist auf dem Gelände des Schlosses Benzenhofen eine Frau von einem Rottweiler gebissen worden.

Die 70-Jährige winkte gegen 15 Uhr vom Cafe aus ihrem ankommenden Ehemann zu. Plötzlich griff der angeleinte Vierbeiner von einem Nebentisch aus unvermittelt an und biss der 70-Jährigen in den linken Unterarm. Die Gebissene wurde zum Glück nicht schwerer verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin wurde eingeleitet.

(Weingarten) Ladendieb verteidigt Beute mit Fußtritt

Mit einem zielsicheren Fußtritt hat ein Ladendieb am Samstagnachmittag seinen Verfolger aus dem Weg geräumt und ist dann geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Gegen 15 Uhr erkannte ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts in der Sauterleutestraße, dass ein Kunde beim Verlassen des Ladens nagelneue, aber unbezahlte Adidas-Schuhe trug. Während der Dieb auf sein BMX-Rad stieg, forderte ihn der Mitarbeiter auf, zu warten. Die Aufforderung beantwortete der Angesprochene mit einem kräftigen Fußtritt gegen den Brustkorb des Geschädigten. Danach flüchtete er auf seinem BMX-Rad in Richtung Jobcenter. Der Dieb ausländischer Herkunft war zwischen 25 und 30 Jahre alt, zirka 165 cm groß und hatte eine dunkle Irokesenfrisur. Bekleidet war der Täter mit einem roten T-Shirt.

Das Polizeirevier Weingarten sucht Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Weingarten) Mercedes fährt über Verkehrsinsel - 10.000 Euro Schaden

Beim Abbiegen vom Veit-Stoß-Weg in den Öschweg ist am Sonntagmorgen ein Mercedes über die dortige Verkehrsinsel gefahren und hat die Straßenlaterne gerammt. Der 78-jährige Fahrer bog gegen 9 Uhr nach links in den Öschweg ab, passte nicht auf und kollidierte mit dem Lichtmast. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Austausch der beschädigten Straßenlaterne wird um die 2000 Euro kosten. Verletzt wurde niemand.

(Weingarten) Alkoholfahrt endet in Polizeigewahrsam

Eine Alkoholfahrt endete am Sonntagnachmittag für einen 51-jährigen Mann mit der Beschlagnahme des Führerscheins, einer Blutprobe und zu guter Letzt im Polizeigewahrsam.

Gegen 15.30 Uhr verursachte der 51-Jährige in der Blumenau einen Verkehrsunfall. Er prallte mit seinem BMW gegen ein parkendes Auto. An der nächsten Kreuzung hielt der BMW-Fahrer, stieg aus und verhielt sich in der Folge sehr unfreundlich gegenüber einem Ersthelfer. Als die verständigte Polizei am Unfallort eintraf, wollte der Mann gerade wieder einsteigen und weiterfahren. Die Beamten verhinderten dieses Vorhaben. Der Unfallverursacher hatte Alkohol getrunken. Mit einem Alkoholwert von etwas über 1,2 Promille war der 51-Jährige nicht mehr fahrtüchtig. Deswegen beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein und ordnete eine Blutprobe an. Weil sich niemand um den betrunkenen Mann kümmern konnte, musste er die Nacht im richterlich angeordneten Polizeigewahrsam verbringen.

(Bad Waldsee) 16-Jähriger nach Motorradsturz im Krankenhaus

Ein 16-jähriger Junge ist am Samstagnachmittag zwischen Ankenreute und Gwigg mit seinem Leichtmotorrad allein beteiligt gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Ein Rettungsteam kümmerte sich um den am Boden Liegenden und brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

(Wolfegg) PKW streift Baum - Totalschaden

Zwischen Wolfegg und Oberankenreute ist am Sonntagabend ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Am PKW entstand Totalschaden.

Der Unfallverursacher fuhr gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Oberankenreute. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und blieb im Wald stehen. An dem Toyota entstand Totalschaden. Dem 33-jährigen Fahrer ist nichts passiert.

