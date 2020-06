PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

(Meßkirch) Wohnwagen klinkt aus - 6500 Euro Schaden

In der Bahnhofstraße hat sich am Freitagnachmittag ein Wohnwagen von seinem Zugfahrzeug gelöst. Gegen 16.15 Uhr rutschte der Kupplungskugelhals während der Fahrt des PKW-Gespanns aus seiner Verankerung. Der Wohnwagen fuhr seinen eigenen Weg, der am Mast einer Straßenlaterne ein schadensträchtiges Ende fand.

(Neufra) Autofahrerin hat 2,5 Promille

Zeugen haben am Sonntagabend in Neufra einen Toyota angehalten, dessen Fahrerin offensichtlich betrunken war.

Zeugen sahen etwa um 18 Uhr auf der B 32 zwischen Gauselfingen und Neufra einen Toyota, der auffallend unsicher gelenkt wurde. In Neufra gelang es ihnen, die Fahrerin des PKW zum Anhalten zu bewegen. Sie stellten anschließend fest, dass die 46-Jährige getrunken hatte. Die Polizei fand den Sachverhalt bestätigt, machte einen Atemalkoholtest, der mit einem Ergebnis von 2,5 Promille endete. Die Folgen waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

(Mengen) Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Bremer Straße/Zeppelinstraße sind am Sonntagmittag zwei PKW zusammengestoßen. Eine Unfallbeteiligte verletzte sich leicht.

Gegen 12.45 Uhr fuhr ein VW auf der Bremer Straße in Richtung Beizkofer Straße. Beim Überqueren der Kreuzung mit der Zeppelinstraße übersah der Volkswagenfahrer einen von rechts kommenden Renault und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde die Fahrerin des Renaults leicht verletzt. Ein Rettungsteam brachte die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher und die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

(Herbertingen) Verkehrsinsel überfahren

Am Sonntag ist ein Audi A3 in der Bahnhofstraße über eine Verkehrsinsel gefahren.

Der PKW fuhr am frühen Nachmittag auf der Bahnhofstraße in Richtung Hundersingen. Auf Höhe der Bäckerei Zoll lenkte der 24-jährige Fahrer seinen Audi aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts. Als der junge Mann sein Auto reflexartig nach links zog, geriet er auf die Verkehrsinsel, wo er gegen die beiden dort installierten Verkehrszeichen prallte. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Das Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe übernahm die Feuerwehr.

