Friedrichshafen

Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Eine 17-Jährige ist am Sonntag zur Mittagszeit in der Waltenweilerstraße mit ihrem Fahrrad gestürzt. Als sie von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte, kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich am Bein. Vom verständigten Rettungsdienst wurde die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neukirch

Brandalarm

Am Montag gegen 1 Uhr hat bei einer Firma im Gewerbepark in der Schulstraße der Brandalarm ausgelöst. Ursächlich war ein Zellenkurzschluss an einem aufladbaren Batterieblock in einem Gabelstapler. Die Freiwillige Feuerwehr Neukirch war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachsachadens ist aktuell nicht bekannt.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat 35-jähriger Lkw-Fahrer am Montag gegen 8 Uhr im Oberriedweg bei einem Verkehrsunfall verursacht. Beim Rangieren mit seinem Fahrzeug übersah er den Daimler-Benz eines 36-jährigen Autofahrers und kollidierte mit der Fahrertür des Pkws. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Stetten

Diebstahl aus Wohnung

Am Sonntagnachmittag hat ein 61-Jähriger aus einem Gebäude in der Harlacher Straße Bargeld und Lebensmittel entwendet. Er gelangte über eine offenstehende Türe in das Gebäude und konnte von der Geschädigten und einem Zeugen, nachdem sie den Diebstahl bemerkten, kurze Zeit später aufgegriffen und an die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten übergeben werden. Den älteren Herrn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Salem

Pedelec versus Pedelec

Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr sind zwei E-Bike-Fahrer auf dem Radweg neben der L 201 zwischen Mimmenhausen und Uhldingen zusammengestoßen und verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge haben beide Radfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen, sich im Begegnungsverkehr gestreift und sind anschließend gestürzt. Während der 20-jährige Beteiligte glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, musste der 85-Jährige mit schweren Verletzungen vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

