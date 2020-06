Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldugnen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Beim Einparken Auto gestreift

Beim Einparken streifte ein blauer Fiat Stilo am Samstag um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Paradiesstraße in Bad Saulgau einen neben sich stehenden Pkw Mitsubishi und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000.- Euro. Auf einer Überwachungskamera konnte lediglich das Teilkennzeichen BC - ?? abgelesen werden. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

