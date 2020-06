Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf / Oberteuringen

Verfolgungsfahrt mit VW Golf

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fiel einer Streife des Polizeireviers Überlingen am Samstag um 21.53 Uhr eine schwarzer VW Golf in Markdorf beim Berufschulzentrum auf. Die eindeutigen Anhaltesignale der Polizei ignorierte der Golf Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 33 in Richtung Ravensburg. Auf Höhe von "Stadel" überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Hierbei musste das entgegenkommende Auto stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. An der Kreuzung bei Bitzenhofen bremste der Golf-Fahrer das Fahrzeug bis zum Stillstand ab, legte den Rückwärtsgang ein und rammte das dahinterstehende Polizeifahrzeug. Anschließend setzte er seine Fahrt bis in die Bachäckerstraße in Oberteuringen fort. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen. Beim Unfall entstand am Polizeifahrzeug ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro, am Golf in Höhe von 700.- Euro. Zeugen, insbesondere welche das Überholmanöver gesehen haben oder geschädigt sind, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Ravensburg unter Tel.: 0751 / 803-0 zu melden.

Salem

Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam ein 19-jähriger Motorrad Honda Fahrer auf der L 200a in einer Steigung kurz vor Salem auf die linke Fahrbahnseite. Trotz eines Ausweichmanövers des entgegenkommenden Toyota Fahrers, kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer über den Pkw geschleudert. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Überlingen gebracht. Auch der Pkw-Lenker verletzte sich beim Unfall leicht. Am Pkw und Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 11.000.- Euro. Die L 200a musste für 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Salem war zur Beseitigung der Fahrbahnverunreinigungen mit 9 Mann vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell