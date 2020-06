Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkrich

Fahrradfahrer gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer kam am Samstag etwa gegen 14.00 Uhr an der Kreuzung Wangener Str./ Obere Vorstadtstraße in Leutkrich aufgrund einer Dieselspur zu Sturz. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Der Fahrradfahrer, welcher etwa 45 Jahre alt und mit einen blauen Rennradtrikot bekleidet war, zog sich hierbei Schürfwunden am rechten Arm zu. Er rappelte sich wieder auf und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Ölspur wurde von einem defekten Opel Vectra einer 33-jährigen aus dem Raum Ludwigsburg verursacht. Der Radfahrer oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561/8488-0 zu melden.

Ebersbach / Musbach

Verkehrsunfall

Auf dem Gemeindeverbindungswege zwischen Menzenweiler und Musbach kommt am Freitag gegen 18.53 Uhr einer 56-jährigen Renault-Fahrerin mittig auf der Fahrbahn eine silberne Limousine entgegen. Sie muss nach rechts ausweichen und überfährt 5 Holzpfosten eines Zauns. Im angrenzenden Feld kommt sie schließlich zum Stehen. Am Renault entsteht ein Sachschaden in Höhe von 4000.- Euro. Der vermeintliche Unfallverursacher hält nicht an. Nach Angaben der Renault-Lenkerin soll der Fahrer etwa 40-50 Jahre alt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751/803-6666 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell