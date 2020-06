Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Vorsätzlich beschädigt wurden mehrere Fahrzeuge am Samstag gegen 04:15 Uhr in der Banneggstraße: An mindestens fünf Fahrzeugen wurden u.a. Seitenspiegel abgetreten und ein Kennzeichen entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die ersten Ermittlungen, insbesondere der Spurensicherung, erhärteten den Tatverdacht gegen einen der mutmaßlich Beteiligten. Zwei weitere Tatverdächtige konnten in der Folge ermittelt werden.

