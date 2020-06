Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Vier leicht verletzte Personen bei Prügelei

Zu vier leichtverletzten Beteiligten führte eine Prügelei in einer Gaststätte in der Flugplatzstraße. Nach einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich dieser zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung zwischen den alkoholisierten Beteiligten. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt. Eine Strafanzeige wird vorgelegt.

Friedrichshafen - Bedrohung

Zu einer Bedrohung von Polizeibeamten mit einer Schusswaffe kam es am Samstag gegen 00:15 Uhr in der Keplerstraße in Friedrichshafen. Die wegen einer Ruhestörung gerufenen Beamten wurden durch einen Beteiligten im Hausflur unvermittelt mit einer schwarzen Waffe bedroht. Als dieser die eingesetzten Beamten erkannte, zog er sich mit der Waffe wieder in sein Zimmer zurück. Mittels hinzugezogener Kräfte konnten die in der Folge kooperativen Personen aus dem Zimmer herausgesprochen und durchsucht werden. Eine Anzeige wegen Bedrohung gegen den Tatverdächtigen wegen Bedrohung wird erstattet.

