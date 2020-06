PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

(Sigmaringen) Ab in die Leitplanke - 10.000 Euro Schaden

Am Donnerstagmittag ist ein Autofahrer auf der B 313 kurz nach Jungnau von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Der 55-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr in Richtung Veringendorf, als er zirka 100 Meter nach dem Ortsausgang von Jungnau aus Unachtsamkeit nach rechts lenkte und die Leitplanke touchierte. An der Leitplanke selbst entstand kein Schaden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

(Mengen) Mann schlägt mit Gehstock auf Widersacher ein

Aufgrund persönlicher Differenzen sind am späten Donnerstagabend vor einer Gaststätte in der Pfarrstraße zwei Männer aneinander geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der ältere der beiden seinen 35-jährigen Kontrahenten mit einem hölzernen Gehstock. Der Getroffene wurde dadurch leicht verletzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(Gammertingen) Motorradunfall bei der Kläranlage: lebensgefährlich verletzter Fußgänger gestorben

Der 83-jährige Fußgänger, der am 1. Juni beim Überqueren der B 32 in Höhe der Kläranlage von einem Motorradfahrer erfasst wurde, ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

Wie bereits berichtet, ging der 83-Jährige an jenem Montagnachmittag über die Bundesstraße, als er von einem aus Richtung Hettingen kommenden Motorradfahrer erfasst und in der Folge mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert wurde. Dabei erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen, an deren Folgen er am Mittwoch im Krankenhaus verstarb.

(Bad Saulgau) Kochende Asylbewerber mit Pistole bedroht

Weil mehrere kochende Asylbewerber in deren Unterkunft die Küchentür nicht schlossen, sind sie am Donnerstagvormittag von einem Mitbewohner mit einer Pistole bedroht worden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Spielzeugwaffe.

Gegen 11 Uhr war Alarm in der Martin-Staudt-Straße. Ein Zeuge informierte das örtliche Polizeirevier darüber, dass ein Bewohner der städtischen Unterkunft für Asylbewerber eine Waffe besitze und mit der Pistole Mitbewohner bedroht habe. Fast eine Stunde vor Alarmierung der Polizei hatte es in der Küche der Unterkunft ein Bedrohungsszenario gegeben. Einige Bewohner des Hauses waren beim Zubereiten des Mittagessens und hatten die Tür offen stehen. Das behagte einem 21-jährigen Mitbewohner gar nicht, weshalb er die Köche aufforderte, die Tür zu schließen. Darüber entbrannte ein Streit, an dessen Ende der 21-Jährige eine Pistole holte und seine Kontrahenten damit bedrohte. Die Polizei umstellte das Gebäude und nahm den Algerier bei einer günstigen Gelegenheit in Gewahrsam. In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte lediglich zwei Spielzeugpistolen. Eine scharfe Waffe besaß der 21-Jährige nicht. Zur Verhinderung weiterer Störungen nahmen die Polizisten den alkoholisierten Täter bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam.

