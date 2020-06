Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle beleidigt

Am Mittwoch, gegen 09:50 Uhr, führten Beamten des Polizeireviers Überlingen in der Hägestraße eine Verkehrskontrolle durch. Als sie bei einem 62-jährigen Mercedesfahrer einen Handyverstoß feststellten und diesen kontrollierten zeigte sich der Betroffene uneinsichtig. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte er die eingesetzten Beamten und äußerte verbal seinen Unmut. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wird der Mercedesfahrer auch wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Anzeige gebracht.

Oberteuringen

Am Mittwoch, um 20:30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Radfahrer die L290 von Eggartskirch kommend in Richtung Hefighofen. An der Einmündung zur B33, in Hefighofen, kam der Radfahrer auf regennasser Straße zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Anschließend kommt er schwerverletzt ins Krankenhaus. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei ausschließen.

