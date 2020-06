Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Linienbus

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 54-jährige Skodafahrerin die Kuppelnaustraße in Richtung Weingarten. An der Kreuzung Möttelinstraße übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Linienbus der DB. Trotz einer Vollbremsung konnte der 58-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Skoda nicht mehr verhindern. Durch die Vollbremsung des Linienbusses fiehl eine 48-jährige Mitfahrerin vom Sitz und verletzt sich leicht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro. Die Skodafahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Wangen

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, um 12:30 Uhr, befuhr ein 64-jährige Lenker eines Wohnmobils die B32 in Richtung Wangen. Auf Höhe Amtzell-Korb kam ihm in einer Linkskurve ein weißer Klein-Lkw entgegen und streifte den Außenspiegel des Wohnmobils. Während der Wohnmobilfahrer anhielt fuhr der Lkw weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07522-9840 bei der Polizei in Wangen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell