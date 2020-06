Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

(Achberg/A96) Junge Frau fährt gegen Leitplanke

Bei einem Unfall auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Weißensberg und der Behelfsausfahrt Neuravensburg ist eine 31-jährige Frau am Dienstagabend schwer verletzt worden. Ihr mitfahrendes Kind blieb augenscheinlich unverletzt.

Kurz nach 18 Uhr fuhr die junge Mutter auf der A96 in Richtung Memmingen. Auf dem genannten Streckenabschnitt drehte sich die Frau kurz nach ihrem hinten sitzenden Säugling um, übersteuerte hierbei und verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Der PKW geriet ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und schleuderte von dort auf die Fahrbahn zurück. Die 31-Jährige wurde zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo auch ihr Kleinkind näher untersucht wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro, der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

(Ravensburg) Auto erfasst Kinderfahrrad - Neunjähriger Radfahrer leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag ist im St.-Magdalena-Ring in Schmalegg ein 37-jähriger Autofahrer gegen ein Kinderfahrrad geprallt. Der Radfahrer, ein neunjähriger Junge, verletzte sich.

Gegen 15.50 Uhr bog der VW-Fahrer in Schrittgeschwindigkeit an einer der Einmündungen ab. Dort kam ihm der Neunjährige entgegen. Weil der Junge mit seinem Kinderfahrrad ganz links auf der falschen Seite fuhr, sah ihn der 37-Jährige zu spät. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Dabei verletzte sich der Junge zum Glück nicht schwerer. Zur weiteren Untersuchung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

(Ravensburg) Radfahrer prallt gegen PKW

Am Dienstagabend ist in der Weingartshofer Straße ein Radfahrer gegen einen PKW gestoßen. Beim Sturz über die Motorhaube verletzte sich der 54-Jährige.

Kurz nach 21 Uhr fuhr der Radfahrer auf dem gekennzeichneten Radweg in Richtung des Zentrums für Psychiatrie. Vor ihm fuhr ein Fiat über den abgesenkten Bordstein auf die Weingartshofer Straße. Beide Fahrer sahen sich erst spät, konnten nicht mehr reagieren und stießen zusammen. Der Radfahrer, der über die Motorhaube des Autos auf die Straße stürzte, wurde nach der notärztlichen Versorgung seiner nicht schwereren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro.

(Wolpertswende) Autofahrer verschätzt sich

In Mochenwangen ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen gegen einen parkenden Mini Cooper geprallt. Der LKW-Fahrer hatte sich in der Straße "Am Eichenwald", was die Breite seines Fahrzeugs anbelangt, verschätzt und touchierte den PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. (Baienfurt) Totalschaden nach Kollision mit LKW

Auf der B 30 zwischen Enzisreute und Baienfurt ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen beim Wechsel des Fahrstreifens gegen einen Klein-LKW geprallt. Der 21-Jährige fuhr gegen 6.40 Uhr mit seinem BMW auf der Überholspur in Richtung Ravensburg. Im Rückspiegel sah er von hinten einen PKW mit hoher Geschwindigkeit heranfahren. Um Platz zu machen, wechselte er den Fahrstreifen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines dort fahrenden Klein-LKW falsch ein und prallte beim Einscheren gegen dessen Heck. Der Anprall war so heftig, dass am BMW Totalschaden entstand. Bei der Kollision verletzte sich der junge Autofahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Schaden am LKW lag mit geschätzten 1000 Euro weit unter dem des Autos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell