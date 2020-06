Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer fährt Fußgängerin an

Ein 75-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 19 Uhr auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in der Goethestraße / Schwabstraße mit einer 54-jährigen Passantin zusammengestoßen. Nachdem er verbotswidrig den Zebrastreifen in der Goethestraße mit seinem Rad überquerte und nach links in die Schwabstraße einbog, kollidierte er mit der Fußgängerin die den dortigen Überweg nutzte. Die Frau wurde durch den Unfall verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Friedrichshafen

Diebstahl

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Untereschstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nachdem dieses Vorhaben scheiterte, entwendeten die Täter bei der dortigen Gaststätte zwei Stühle und einen Gartentisch im Wert von etwa 240 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Dixi-Klo umgeworfen

Ein 19-Jähriger hat am Dienstagabend in der Länderöschstraße an der dortigen Skaterbahn ein Dixi-Klo umgeworfen. Anschließend pöbelte er gemeinsam mit seinem 18-jährigen Begleiter bislang unbekannte Personen an. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die beiden alkoholisierten jungen Männer, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Nachdem die Heranwachsenden von den Polizisten vernommen worden waren und deren Identität geklärt war, wurden sie nach Hause entlassen.

Markdorf

Brand eines Mülleimers

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag gegen 22 Uhr über die Integrierte Leitstelle einen brennenden Mülleimer am Rathausplatz gemeldet. Dieser hätte zunächst nur geraucht, bevor er wenig später brannte. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf, die mit 12 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell