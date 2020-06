PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

(Scheer) Überholmanöver endet fast im Grünen

Wenn zwei gleichzeitig überholen, wird es meistens eng. So auch am Dienstagmittag auf der B 32 zwischen Scheer und Mengen. Gegen 13.45 Uhr setzte eine Mercedes-Fahrerin kurz nach dem Ortsende von Scheer zum Überholen des vor ihr fahrenden PKWs an. Sie fuhr bereits auf Höhe der Hinterachse des überholten Skoda, als die Fahrzeuglenkerin plötzlich zum Überholen ausscherte und die 27-Jährige zu einer Vollbremsung zwang. Außerdem musste sie ihren Wagen nach links auf das Bankett ziehen, um eine Kollision zu vermeiden. Die junge Frau lenkte ihren leicht beschädigten Mercedes wieder auf die Fahrbahn zurück und konnte zu dem Skoda aufschließen, der trotz Lichtsignal ohne anzuhalten weiterfuhr. Der Mercedes hatte infolge des Ausweichmanövers einen Felgenschaden, den die Polizei auf rund 700 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Fahrerflucht. Das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs ist bekannt.

(Sigmaringendorf) Überholen bei unklarer Verkehrslage - 8.000 Euro Schaden

Krachend sind am Dienstagvormittag an der Zufahrt zum Scherer Sportplatz zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Ein 66-jähriger Autofahrer überholte gegen 10.30 Uhr an der Abzweigung einen Opel Zafira. Die Opel-Lenkerin hatte ihr Tempo zuvor merklich reduziert, um nach links in Richtung Sportplatz abbiegen zu können. Überholen und Linksabbiegen erfolgten gleichzeitig und führten zu einer Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro entstand. Der Opel war schwerer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt hat sich keiner der beiden Beteiligten.

(Bad Saulgau) Mülltonne brennt

Auf dem Parkplatz beim Hallenbad hat in der Nacht zum Mittwoch eine Mülltonne gebrannt. Die kurz nach Mitternacht festgestellten Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung. Wer im Bereich des Schul- und Sportzentrums verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim örtlichen Polizeirevier zu melden (Telefon 07581 482 0).

