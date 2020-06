Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 17.000 Euro hat eine 65-jährige Autofahrerin am Montag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall verursacht. Sie missachtete an der Einmündung Anemonenweg / Am Rosenhag die Vorfahrt eines 78-jährigen Fahrzeug-Lenkers, der vom Rosenhag nach links in den Anemonenweg einbiegen wollte. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Eine 52-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Als sie rückwärts von einem Grundstück auf die Beethovenstraße einfuhr, übersah sie den Pkw eines 53-Jährigen, der gerade dabei war, sein Fahrzeug einzuparken. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Unfallbeteiligen wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

Friedrichshafen

Karambolage

Sachschaden von rund 5.500 Euro hat am Montag gegen 17 Uhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer verursacht. Am Kreisverkehr Äußere Ailinger Straße / Mühlöschstraße fuhr er infolge Unachtsamkeit auf den VW Golf eines 30-jährigen verkehrsbedingt langsam fahrenden Fahrzeuglenkers auf. Durch die Kollision wurde der Pkw auf den Citröen C4 einer 50-jährigen Autofahrerin geschoben. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Meckenbeuren

Rücksichtsloser Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr hat ein Motorradfahrer in der Siggenweilerstraße einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Er kam einem 23-jährigen BMW-Fahrer am Ortsausgang Liebenau in Fahrtrichtung Straß auf dessen Fahrspur entgegen, als er an der dortigen Verkehrsinsel links vorbeifuhr. Der junge Mann konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Unfall vermeiden, beschädigte aber hierbei zwei Reifen und den Unterbodenschutz seines Fahrzeuges am Bordstein. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Motorradfahrer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Überlingen

Lkw gegen Leitplanke

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen auf der B 31 zwischen der Auffahrt B 31 N (Burgbergringe) und der Abfahrt Überlingen-Altbirnau mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. An dieser entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Schaden an dem Lkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

