PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkeis Ravensburg

(Ravensburg) 84-jährige Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Jahnstraße ist am Montagnachmittag die 84-jährige Mitfahrerin in dem beteiligten Renault Megane leicht verletzt worden.

Kurz vor 16 Uhr musste der 46-jährige Renault-Fahrer am Anfang der Jahnstraße vor dem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm fuhr ein Ford Focus mit zu geringem Sicherheitsabstand. Dessen Fahrer konnte nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen und prallte gegen die Heckpartie des Renaults. Dabei verletzte sich die Renault-Mitfahrerin leicht. Die 84-Jährige musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 4500 Euro.

(Bad Wurzach) Mitsubishi touchiert Leitplanke

Auf der L317 zwischen Arnach und Eintürnen ist am Montagmorgen ein Mitsubishi gegen die Leitplanke gefahren. Der 18-jährige Fahrer kam gegen 6.40 Uhr kurz vor Eintürnen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

(Isny im Allgäu) Zu weit links: zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Auf der K 8016 zwischen Ried und Schweinebach sind am Montagnachmittag zwei Personenkraftwagen frontal zusammengestoßen. Die beteiligten Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 16.20 Uhr fuhr der Fahrer eines VW auf der Kreisstraße zwischen Ried und der Ansiedlung Boden nicht weit genug rechts. Als ihm ein Nissan entgegenkam, wurde es für die beiden Fahrzeug zu eng, was zu einem Frontalzusammenstoß führte, bei dem der 51-jährige Unfallverursacher und die Nissan-Fahrerin (62) leicht verletzt wurden. Nach der Kollision kam die 62-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Feld stehen. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 8000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit zwölf Mann im Einsatz.

(Isny im Allgäu) Unfallflucht in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht im Tiefgaragenkomplex bei der ehemaligen Post am vergangenen Donnerstag sucht der Polizeiposten Isny nach Zeugen.

An dem Tag wurde zwischen 8 Uhr und 12 Uhr ein VW Golf angefahren. Beschädigt wurden die Fahrertüre und der hintere Radlauf. An der Fahrertür hinterließ das verursachende Fahrzeug blaue Farbspuren. Der VW stand im Parkhausunterdeck auf dem vierten Parkplatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die den Unfall verursachende Person meldete sich bisher nicht. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07562 97655 0 entgegengenommen.

(Isny im Allgäu) Zwei Autofahrerinnen verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Schweinebach sind am Montagmittag ein VW und ein Seat zusammengestoßen. Beide Autofahrerinnen wurden verletzt.

Gegen 12.20 Uhr wollte eine Seat-Fahrerin von der B12 nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste die 30-Jährige anhalten. Von hinten kam ein VW Polo, dessen Fahrerin nicht aufpasste, den stehenden Seat zu spät bemerkte und deswegen auffuhr. Bei dem Zusammenstoß schob es den Seat nach links in die Einfahrt. Die 43-jährige Unfallverursacherin blieb im Grünstreifen rechts der Bundesstraße stehen. Sie musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die leichtverletzte Seat-Fahrerin musste nicht ärztlich behandelt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 26.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

(Wolfegg) Wind bläst offene Autotür gegen Sattelzug

Bei der Vorbeifahrt hat ein Sattelzug auf der L 330 bei Obertiefental eine sich plötzlich öffnende Fahrertür eines stehenden Personenkraftwagens erfasst und beschädigt.

Gegen 14 Uhr hielt ein Audi-Fahrer in einer Ausbuchtung rechts der Landstraße an und öffnete die Fahrertür einen Spalt breit. Ein plötzlicher Windstoß blies die Tür so weit auf, dass ein passierender Sattelzug nicht mehr ungestreift vorbeikam. An Audi und LKW entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 4500 Euro.

