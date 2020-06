Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Pfullendorf) Einbrecher stehlen Elektrowerkzeug

Unbekannte Einbrecher haben innerhalb der vergangenen sieben Tage aus einem unbewohnten Bauernhaus im Ortszentrum von Denkingen eine Handkreissäge und einen Akkuschrauber gestohlen. Die Täter hebelten zuvor das Schloss am Tor des Ökonomieteils auf. Neben den beiden in diesem Bereich liegenden Maschinen nahmen die Diebe auch noch vier Schlüssel mit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07552 2016 0 entgegengenommen.

(Pfullendorf) Traktor kippt um - Feuerwehr muss Fahrer bergen

Ein 81-jähriger Traktorfahrer ist am Montagmittag auf einem abschüssigen Wiesengelände zwischen Denkingen und Straß mit seinem Gespann umgekippt und dabei eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Der Senior fuhr mit seinem Traktor und Anhänger auf der stark abfallenden Wiese. Wegen Funktionslosigkeit der Anhängerbremse kam das Gespann ins Rutschen, stellte sich auf und kippte um. Der 81-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr, mit 40 Einsatzkräften angerückt, befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Mit leichteren Verletzungen kam der Mann nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff verschmutztes Erdreich wurde von der Feuerwehr abgegraben und entsorgt. Für die Dauer der Bergung war die L200 nur halbseitig befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell