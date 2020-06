Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Die Fassade zweier Gebäude und die Karosserie von acht Autos hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Wangener Straße und der Saarlandstraße mit blauer Farbe besprüht. Überwiegend sprühte der Unbekannte einen blauen Punkt oder Linien auf die Fahrzeuge. Die Höhe des angerichteten Gesamtsachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 22.45 Uhr und 10.45 Uhr Verdächtiges in einer der beiden Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auto angefahren

Vermutlich der Lenker eines Motorrades ist in der Nacht zum Sonntag zwischen 21 Uhr und 09.15 Uhr gegen die Front eines in Höhe des Gebäudes Fidazhofen 12 geparkten VW Touran geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Auto beschädigt

In der Nacht zum heutigen Montag gegen 03.40 Uhr hat ein unbekannter Täter in Höhe des Gebäudes Gartenstraße 104 gegen den Außenspiegel eines dort abgestellten Ford Transit geschlagen und diesen dabei beschädigt. Laut Zeugen handelt es sich bei dem Täter um einen jungen, schwarz gekleideten Mann mit korpulenter Figur, der zusammen mit mehreren Personen unterwegs war. Als die Gruppe einen ankommenden Streifenwagen bemerkte, flüchteten die jungen Männer in unterschiedliche Richtungen. Personen, denen die Gruppe zur fraglichen Zeit aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Weingarten

Beim Ladendiebstahl ertappt

Nachdem eine 26-jährige Frau am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Ettishofer Straße mehrere Getränkedosen in ihre Tasche gesteckt und damit die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde sie vom Ladendetektiv angesprochen. Als die Tatverdächtige daraufhin zu flüchten versuchte, hielt sie der Detektiv am Arm fest. Die 26-Jährige konnte sich jedoch losreißen und ihre Flucht fortsetzen. Nachdem es dem Angestellten gelang, die Frau erneut festzuhalten, kam es zu einem Gerangel, bei der beide zu Boden fielen und die Tatverdächtige nicht nur auf den Ladendetektiv einschlug, sondern auch mit den Füßen nach ihm trat. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die mutmaßliche Ladendiebin wieder beruhigt.

Weingarten

Versuchter Einbruch

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag zwischen 21.30 Uhr und 6 Uhr versuchte, in ein Geschäft in der Hähnehofstraße einzusteigen. Der Unbekannte hatte vermutlich mit einem Stein eine Scheibe einschlagen wollen, dabei aber die Alarmanlage ausgelöst, weshalb er von seinem weiteren Vorhaben abließ. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Wolpertswende

Altreifen illegal entsorgt

Mindestens 100 Altreifen haben unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntagnachmittag am Rande eines Waldweges in der Nähe der L 284 bei Wolpertswende illegal entsorgt. Aufgrund der Menge der Reifen und des schmalen Waldweges geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter einen mittelgroßen Lkw zum Transport der Altreifen benutzt haben. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zur Herkunft der Reifen nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, entgegen.

Wangen i.A.

Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers am späten Sonntagabend bei einem 18-jährigen Autofahrer fest, den sie im Stadtgebiet kontrollierten. Der junge Mann hatte zunächst die Ravensburger Straße stadtauswärts befahren und beim Erkennen des Streifenwagens sein Fahrzeug gewendet, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Der 18-Jährige konnte jedoch nach kurzer Verfolgung angehalten und überprüft werden. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker, der vor seiner Kontrolle seine Bauchtausche aus dem Auto in ein Gebüsch geworfen hatte, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. In der weggeworfenen Tasche fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis und einen Grinder. Die Polizei untersagte für die nächsten 24 Stunden die Weiterfahrt des Mannes, der sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat.

Wangen i.A.

Polizei untersagt Weiterfahrt

Positiv auf THC hat der Drogentest reagiert, den Beamte in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23.40 Uhr mit einem 21-jährigen Autofahrer durchführten, bei dessen Kontrolle sie in der Ravensburger Straße Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss festgestellt hatten. Die Polizisten veranlassten bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Der 21-Jährige hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Kißlegg

Trotz Regen zu schnell gefahren

Obwohl auf dem Streckenabschnitt der A 96 in Höhe Kißlegg bei Regen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt, haben Beamte des Verkehrsdienstes dort am Sonntagvormittag zwischen 09.30 Uhr und 11.15 Uhr nahezu 60 Kraftfahrzeuglenker gemessen, die trotz Regen teilweise deutlich zu schnell fuhren. Insgesamt überschritten von 820 gemessenen Fahrzeugen 130 Verkehrsteilnehmer die Höchstgeschwindigkeit, drei Pkw-Lenker wurden sogar mit 151 km/h, 142 km/h und 134 km/h gemessen. Während 72 Kraftfahrzeuglenker nun ein Bußgeld erwartet, kommen bei 58 Autofahrern noch ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg hinzu.

Leutkirch

Alkoholisierter Autofahrer

Erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch bei einem 32-jährigen Autofahrer fest, der ihr in der Nacht zum heutigen Montag gegen 1 Uhr in der Memminger Straße aufgefallen war. Nach einem Alkoholtest, der über 2,4 Promille ergab, veranlassten die Beamten bei dem betrunkenen Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des Mannes ein und untersagten die Weiterfahrt.

Aitrach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 314 entstanden. Die 19-jährige Lenkerin eines BMW Mini war von der K 7923 aus Richtung Hauerz kommend nach links in die Landesstraße Richtung Aitrach eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines 27-jährigen Autofahrers missachtet, der mit seinem Hyundai in Richtung Bad Wurzach unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge blieben die Insassen beider Autos unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell