Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 42-jähriger Kleinkraftradfahrer hat sich am Montag gegen 7.30 Uhr beim Sturz von seinem Roller leicht verletzt, als er im Baustellenbereich in der Waggershauser Straße in ein Schlagloch fuhr und stürzte. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Friedrichshafen

Einbruch - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntag in ein neben einer Tankstelle befindliches Hochhaus in der Ehlersstraße eingedrungen und haben zwei Kellerabteile aufgebrochen. Die Unbekannten entwendeten aus einem Kellerraum eine Bohrmaschine und eine elektrische Säge der Marke Bosch, einen Winkelschleifer, einen Anglerrucksack der Marke Besca samt Zubehör, sowie zwei Autolautsprecher im Wert von rund 650 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Friedrichshafen

Vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin übersehen

Am Sonntag zur Mittagszeit hat ein 35-jähriger Autofahrer eine 53-jährige Kleinkraftradfahrerin übersehen und einen Unfall verursacht. Beim Einfahren von der Manzeller Straße in den dortigen Kreisverkehr übersah er die aus Richtung Spaltenstein kommende und bereits im Kreisel befindliche Rollerfahrerin. Nachdem er den Roller im Heckbereich touchierte, kam die Frau zu Fall und zog sich eine Schürfwunde zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Meersburg

Pedelec-Fahrerin verunglückt

Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Samstagnachmittag in der Töbelestraße gestürzt. Laut eigenen Angaben bremste sie ihr E-Bike auf einer abschüssigen Strecke zu stark ab und stürzte deshalb über den Lenker auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Frickingen

Unfallflucht - Sachschaden rund 30.000 Euro

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der K 7769 zwischen Altheim und Taisersdorf mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume gekracht, wovon einer auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Pkw musste zunächst von der Freiwilligen Feuerwehr gegen Abrutschen gesichert und später vom verständigten Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Polizeirevier Überlingen übernommen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu verständigen.

