Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Flaschenwurf am Vier-Jahreszeiten-Brunnen

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend gegen 22 Uhr am Vier-Jahreszeiten-Brunnen in der Schwabstraße eine Gruppe von mehreren Jugendlichen mit Eiern und einer Glasflasche beworfen. Grund des Angriffs dürfte der Unmut des Werfers über den durch die Gruppe verursachten Lärmpegel sein. Verletzt wurde dabei niemand. Personen, die Hinweise auf den Werfer geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07571 1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Kaminbrand

Starker Rauch bildete sich am Sonntagmittag um kurz vor 12 Uhr in einem Kamin in der Straße "Am Gerbertürle". Eine Anwohnerin nahm den Qualm wahr und alarmierte die Feuerwehr. Diese stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass es im Kamin des Hauses brannte. Zusammen mit dem ebenfalls verständigten Kaminfeger ließen die Wehrleute das Feuer kontrolliert abbrennen. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch war mit vier Fahrzeugen an der Einsatzörtlichkeit.

Hohentengen

Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Sein Auto besser stehen gelassen hätte am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr ein Mann, der zwischen Enzkofen und Ursendorf von einer Polizeistreife kontrolliert worden ist. Auf Nachfrage konnte der 33-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung bestätigte schnell den Verdacht, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergab ein Test, dass der Mann mit 1,6 Promille Atemalkohol unterwegs war. Seine Fahrt fand damit ein jähes Ende und er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Pfullendorf

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mehrere große Blumenkübel angefahren hat am Sonntagmorgen zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr ein Autofahrer in der Straße "Vogelsang". Der Autofahrer touchierte kurz vor der Einmündung in den "Sonnenrain" die schweren Kübel, die als Grundstücksbegrenzung dienen. Mehrere der betonierten Pflanzgefäße wurden hierbei zerstört. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07552/ 20160 zu melden.

Pfullendorf

LKW übersehen

Auf der Landstraße zwischen Pfullendorf und Krauchenwies hat ein Autofahrer am Sonntagmittag um kurz vor 16 Uhr die Vorfahrt eines LKWs missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 88 Jahre alte PKW-Lenker kam aus Richtung Zell am Andelsbach und kreuzte die Landstraße auf seiner Fahrt nach Otterswang. Dabei übersah er offenbar den Lastwagen samt Auflieger, der in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Der 25-jährige Fahrer des LKW-Gespanns versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht ganz verhindern. Der Mercedes streifte den LKW auf der gesamten Länge. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10000 Euro beläuft. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand.

Herbertingen

Verkehrsschild angefahren

Im Zeitraum zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 08.30 Uhr hat ein Fahrzeuglenker in der Hauptstraße auf Höhe eines großen Lebensmittelmarktes einen Verkehrsteiler überfahren und ein Verkehrsschild beschädigt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem unfallbeschädigten Toyota ohne Motorabdeckung. Diese hatte der Verursacher bei der Flucht an der Unfallstelle zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0758/1 4820 zu melden.

