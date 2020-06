PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 06/07.20

Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Polizeibeamte bei Widerstand mit Alkoholisierten verletzt.

Eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen wurde am Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr in der Pfarrstraße in Mengen gemeldet. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau trafen zunächst einen 31jährigen Betrunkenen an, der leicht verletzt war. Gegen die weiteren Maßnahmen der Polizisten wehrte sich der Mann aktiv, so dass er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste. In die polizeilichen Maßnahmen mischte sich ein 29jähriger, angetrunkener Mann ein und störte diese erheblich. Ihm wurde Platzverweis ausgesprochen, den er nicht befolgte. Auch hier kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten und der 29jährige wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Resultat des ganzen sind 2 leicht verletzte Beamte und Anzeigen wegen Widerstandshandlung und Beleidigung gegen die beiden uneinsichtigen Männer.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Altenheim

Am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr wurde eine Handtasche mit Ausweispapieren und einer teuren Brille aus einem Altenheim in der Karlstraße gestohlen. Die Tasche gehörte einer Heimbewohnerin. Tatverdächtig ist ein ca. 50 Jahre alter, 185 großer, kräftiger Mann, der sich zur Tatzeit dort aufhielt. Er war mit einer Schirmmütze bekleidet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, sollen sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (07581-4820) in Verbindung setzen.

