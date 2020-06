Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 06/07.06.20

Bodenseekreis (ots)

Deggenhausertal

Dieb stiehlt Elektroschrott

Mehrere defekte Handys und ein defektes Laptop war die Beute eines 23jährigen Erntehelfers am Samstag gegen 21.20 Uhr. Ein Zeuge beobachtete ihn auf dem Gelände des Bauhofs im Gewerbegebiet, als er dort mit einer Taschenlampe Container ausleuchtete. Im Zuge einer Fahndung konnte der Täter von Beamten des Polizeireviers Überlingen kontrolliert werden. Wesentlich höher als das Diebesgut von knapp über Hundert Euro fiel die Sicherheitsleistung aus, die der Täter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinterlegen musste. Er wird wegen Diebstahl angezeigt.

Uhldingen-Mühlhofen

Hoher Sachschaden bei Aufprall auf Mauer

Rund 20000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 16.45 Uhr in der Kirchstraße ereignete. Wegen gesundheitlicher Probleme kam ein 58jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. An seinem Nissan entstand Totalschaden. Der Mann wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Thomas Kesenheimer

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell