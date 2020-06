Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Radfahrerin leichtverletzt

Am Freitag um 18:39 Uhr übersah ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Friedrichshafener Straße eine 17-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin befuhrt mit ihrem Fahrrad die Friedrichshafener Straße, auf dem Fahrradschutzstreifen, in Richtung Kochermühle. An der Einmündung Säntisstraße wurde die Radfahrerin von einem unbekannten Pkw-Lenker übersehen, als dieser von der Friedrichshafener Straße in die Säntisstraße abbiegen wollte. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz leichte Verletzungen am Bein zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Nachdem sich der Unfallverursacher über das Wohlbefinden der Radfahrerin informierte, setzte er seine Fahrt in Richtung Kressbronn fort. Über den Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass er ca. 50 Jahr alt ist und einen dunklen Pkw fuhr.

Friedrichshafen

Exhibitionist festgenommen

Am Freitag gegen 14:45 Uhr liefen die 25-jährige und 24-jährige Geschädigten in Friedrichshafen, den Fußweg am Bodenseeufer entlang. Die beiden Frauen kamen aus der Innenstadt, als sie kurz vor dem Strandbad einen Mann im Gebüsch entdeckten, welcher im Bereich des Unterleibs unbekleidet war und augenscheinlich masturbierte. Als der 37-jährige Beschuldigte bemerkte, dass er entdeckt wurde flüchtete er zu Fuß in Richtung Strand und ließ sein Fahrrad am Tatort zurück. Als der Täter ca. 1 Stunde später wieder an den Tatort zurückkam um sein Fahrrad zu holen konnte er durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Ravensburg festgenommen werden. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen Exhibitionistischen Handlungen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell