PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag, befuhr der 30-jährige Unfallverursacher mit einem Jeep die L316 von Altann herkommend in Richtung Roßberg. Nachdem er aus unbekannter Ursache den rechten Vorderreifen beschädigte fuhr er noch ca. 1 km auf der Felge weiter, bis er an der Kreuzung in Roßberg ein Verkehrsschild überfuhr und in der gegenüberliegenden Wiese zum Stehen kam. Anschließend verließ er die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Über das Kennzeichen konnte die Polizei den Fahrer ermitteln. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Am Verkehrsschild entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

