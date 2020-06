Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag in ein Wohngebäude in der Eugenstraße eingedrungen und haben versucht, mehrere Kellerabteile aufzuhebeln. Nachdem sie an den Türen scheiterten, öffneten sie auf unbekannte Weise ein Fahrzeug und entwendeten verschiedene Gegenstände. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Friedrichshafen - Ailingen

Diebstahl von Pedelec - Sachschaden rund 4.000 Euro

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag in der Berger Halde vor Gebäude Nummer 42 ein Pedelec gestohlen. Das E-Bike der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 120 HBC mit der Rahmennummer: WOW01767LYBP/// war an einem Carport mittels Faltschloss gesichert. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Tettnang - Laimnau

Von der Polizei gestört - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag gegen 3.30 Uhr in der Argentalstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen in ein angrenzendes Waldstück und konnten trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Meckenbeuren

Alkoholfahrt

Ein 56-Jähriger hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Pestalozzistraße seinen Pkw mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von 0,72 Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Überlingen

Alleinbeteiligt gestürzt

Eine 54-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in der "Obere-St.-Leonhard-Straße" alleinbeteiligt gestürzt. Da sie zu schnell unterwegs war, steuerte sie ihr Pedelec auf einen Parkplatz, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Als sie einen Bordstein überquerte, kam sie zu Fall und verletzte sich schwer. Die Frau wurde vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zur Mittagszeit in der Aachstraße auf einem Parkplatz vor Gebäude Nummer 5 einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Ausparken streifte er einen Renault Scenic und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

