Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Sigmaringen) Sachschaden im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Leopoldstraße/Hohenzollernstraße sind in der Nacht zum Freitag zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher fuhr gegen 23.15 Uhr, aus der Stadtmitte kommend, in den Kreisel hinein. Dabei übersah er einen Audi im Rondell querenden Audi und stieß mit ihm zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Stetten am kalten Markt) Citroen brennt

Am Mittwochnachmittag ist in der Neidinger Straße ein Citroen wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Autobesitzer parkte den Wagen gegen 16.15 Uhr auf einem Privatgrundstück und kam kurz darauf zurück, um etwas zu holen. Er sah, dass es aus dem Motorraum des stehenden Pkw herausqualmte und verständigte die Feuerwehr, die den Schwelbrand löschte. 17 Löschkräfte waren im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

(Bingen) 6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Bei der Volksbank sind am frühen Mittwochabend zwei Pkw bei einem Auffahrunfall zusammengestoßen. Eine Autofahrerin wollte gegen 18.30 Uhr von der Hauptstraße nach links auf das Gelände der Volksbank abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste die 29-Jährige anhalten. Hinter ihr fuhr ein Ford Kuga, dessen Fahrer unaufmerksam war, den bremsenden Mitsubishi zu spät bemerkte und auffuhr. An den beiden Personenkraftwagen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Bad Saulgau) Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Von der Alarmanlage vertrieben wurden in der Nacht zum Freitag zwei Einbrecher, die zuvor in den REWE-Markt eingedrungen waren. Gegen 23.50 Uhr kletterten die Täter durch ein Fenster in die Bäckereifiliale des Einkaufsmarktes. Auf dem Weg von der Bäckerei ins Marktinnere lösten sie den Einbruchsalarm aus, woraufhin die Unbekannten die Flucht ergriffen. Als sie den Markt verließen, wurden sie von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Errfolg. Ein Schaden ist nicht entstanden.

(Bad Saulgau) Mülltonnen angezündet

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände der Berufsschule im Wuhrweg sechs Mülltonnen angezündet. Ein Passant sah gegen 22.50 Uhr, dass im Pausenhof der Schule eine Mülltonne in Flammen steht. Außerdem qualmte es aus drei weiteren Müllbehältern. Er verständigte die Feuerwehr. Unbekannte Täter hatten zuvor den Inhalt von sechs Mülltonnen angezündet. Fünf Feuer waren bereits wieder aus, als die Brandbekämpfer eintrafen. Die Flammen des noch brennenden Behälters wurden gelöscht. Die anderen Mülltonnen, in denen es zum Teil noch glühte und rauchte, befüllte die Feuerwehr vorsorglich mit Wasser. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Berufsschule gemacht hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren (Telefon 07581 482 0).

(Ostrach) Auf der falschen Spur - 10.000 Euro nach Verkehrsunfall

Auf die Gegenfahrbahn geraten ist am Mittwochabend ein 3er BMW auf der L280 zwischen Tafertsweiler und Ostrach. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem BMW von Tafertsweiler in Richtung Ostrach. Laut eigenen Angaben blendete ihn die Sonne, weshalb er auf den linken Fahrstreifen geriet. Dort kam ihm ein PKW-Gespann entgegen. Der BMW stieß gegen den Audi mit Anhänger. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers und der Anhänger waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(Owingen) Außenspiegel mutwillig abgerissen - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Rathausparkplatz in Billafingen haben unbekannte Täter zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 20.30 Uhr, an einem weißen Seat Ibiza mit Absicht beide Außenspiegel abgeknickt und weggerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet um Kontaktaufnahme (Telefon 07552 2016 0).

