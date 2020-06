Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rote Ampel missachtet

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in der Karlstraße. Der 62-jährige Lenker eines Daimler-Benz Viano hatte an der Kreuzung Karl-/Charlottenstraße offenbar das Rotlicht übersehen und kollidierte deshalb mit dem VW Multivan eines 50-jährigen, der bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des VW leichte Verletzungen

Ravensburg

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste eine 22-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 17.10 Uhr nach einem Auffahrunfall in der Karlstraße ärztlich behandelt werden. Die 19-jährige Lenkerin eines VW Polo hatte nach der Einmündung der Adlerstraße zu spät bemerkt, dass die vorausfahrende 22-Jährige mit ihrem Pkw an der roten Ampel anhielt. An den Fahrzeugen entstand durch den Aufprall ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Ravensburg

Auto zerkratzt

Nicht unbeträchtlichen Sachschaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum heutigen Freitag zwischen 20.30 Uhr und 06.45 Uhr den Lack eines, beim Seniorenzentrum Weststadt in der Albert-Schweitzer-Straße, abgestellten Pkw komplett zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Weingarten

Unbekannter schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Schwarzafrikaner, der am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf dem Verbindungsweg hinter der Schule zwischen Jakob-Reinere-Straße und Ettishofer Straße einen 17-Jährigen schlug und ihm dabei eine Platzwunde zufügte. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der offenbar alkoholisierte Täter den Jugendlichen angesprochen und diesen gefragt, ob er dessen Smartphone haben könnte. Es kam zu einem verbalen Streit, der damit endete, dass der Unbekannte den 17-Jährigen zu Boden riss und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzte. Erst auf die Aufforderung eines jungen Paares, das zufällig vorbeikam, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete. Die Zeugen leisteten erste Hilfe und brachten den Verletzten ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Von dem Schwarzafrikaner liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 25 Jahre alt, ca. 195 cm groß, muskulöse Statur, schwarze Dreadlocks, trug eine kurze weiße Jogginghose und eine schwarze Trainingsjacke.

Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, insbesondere das Paar, das dem Opfer zu Hilfe gekommen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Weingarten Autofahrer unter Einwirkung von Betäubungsmittel

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 23.50 Uhr bei der Überprüfung eines 48-jährigen Autofahrers fest, den sie in der Waldseer Straße kontrollierten. Nach einem Drogentest, der positiv auf Amphetamin reagierte, untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe.

Fronreute

Exhibitionist - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am 27. Mai am Bibersee ereignete. Dort war einer 33-Jährigen, die sich auf der Liegewiese befand, ein unbekannter Mann aufgefallen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Frau auf den Exhibitionisten zuging, flüchtete dieser. Personen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder denen sonst etwas Verdächtiges an diesem Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an dem See aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ravensburg unter Tel. 0751/803-0, zu melden.

Amzell

Auto gestreift und geflüchtet

In der Zeit von Mittwochabend, 19.40 Uhr, bis Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in Höhe des Gebäudes Nr. 1 in der Straße "Am Federhölzle" teilweise auf der Fahrbahn abgestellten Opel Astra beim Vorbeifahren gestreift. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0.

Kißlegg

Nach Unfall geflüchtet

Vermutlich der bislang unbekannte Lenker eines VW Transporters hat am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr die Robert-Bosch-Straße von der L 265 kommend befahren und war in Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens nach rechts von der Straße abgekommen. Dort streifte er einen Holzzaun, der dabei auf einer Länge von etwa 15 Metern beschädigt wurde. Dem Unbekannten gelang es anschließend wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr er danach einfach weiter.

Isny

Diebstähle an Autos

Vermutlich ein und derselbe Täter hat über das verlängerte Pfingstwochenende an zwei in der Dekan-Marquart-Straße abgestellten Autos der Marke Hyundai jeweils die angeschraubte Dachantenne entwendet und in einem Fall auch noch die beiden Seitenspiegel eingeklappt, wodurch jedoch kein Sachschaden entstand. Personen, die an diesem Wochenende Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu melden.

Leutkirch

Zigarettenautomat entwendet

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter an der Einmündung Zeppelinstraße/Unterer Auenweg das Standrohr eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten durchtrennt und anschließend den gesamten Automaten mitgenommen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des etwa 150 kg schweren Automaten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell