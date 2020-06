PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Beleidigung

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Eckenerstraße auf dem Parkplatz "Hinterer Hafen" eine 21-Jährige und einen 20-Jährigen mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigt. Zunächst verwickelte er beide in ein Gespräch und wurde in dessen Verlauf immer aggressiver, bevor er die Heranwachsenden beleidigte. Anschließend entfernte er sich in Richtung Romanshorner Platz. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/701-0) zu wenden.

Friedrichshafen

Ladendiebstahl - Sachschaden rund 300 Euro

Ein 42-Jähriger hat gemeinsam mit einem 12-jährigen Jungen am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Ailinger Straße zwei Flaschen Champagner gestohlen. Nachdem die Personen den Kassenbereich passierten, wurden sie vom Ladendetektiv angehalten und kontrolliert. Den Erwachsenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Zudem wurde gegenüber den Tatverdächtigen ein Hausverbot ausgesprochen. Das Kind wurde im Anschluss an die Ermittlungen von den Polizeibeamten an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen einen siebenjährigen Radfahrer angefahren. Beim Einfahren auf die Eugenstraße übersah er den jungen Verkehrsteilnehmer, der auf dem Gehweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und wurde leicht verletzt. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat eine 31-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen verursacht. Als sie mit ihrem Skoda rückwärts von einem Parkplatz auf die Maybachstraße ausparkte, übersah sie den BMW einer 42-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Langenargen - Bierkeller-Waldeck

Gasmelder ausgelöst

Am Mittwochnachmittag wurde in einem Einfamilienhaus in der Buchenstraße der Gasmelder aus bislang unbekannter Ursache ausgelöst. Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren aus Langenargen, Kressbronn und Tettnang, die mit 26 Einsatzkräften vor Ort waren, überprüften das Gebäude. Sie konnten kein Gasleck feststellen.

Meckenbeuren

Radfahrer übersehen

Eine 38-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch zur Mittagszeit an der Einmündung Siggenweilerstraße / Lindauer Straße mit einen 66-jährigen Radfahrer kollidiert. Beim Einbiegen auf die B 467 in Fahrtrichtung Obereschach übersah sie den bevorrechtigten Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß prallte der Mann gegen den Kotflügel des Fahrzeugs und stürzte auf den Radweg. Er wurde leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Ein 20-jähriger Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kanalstraße seinen Pkw mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle Marihuanageruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Da dieser positiv auf Cannabis reagierte, veranlassten die Polizisten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wurde dem Heranwachsenden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Meersburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen auf der B 31 bei einem Verkehrsunfall verursacht. Beim Auffahren auf die Bundesstraße von Stetten in Fahrtrichtung Meersburg übersah er beim Fahrstreifenwechsel den Skoda eines 75-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

