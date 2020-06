Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Meßkirch) Quad gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Am Hauptbühl" ein nicht fahrbereites Quad gestohlen. Das Fahrzeug stand ohne Batterie auf einem Abstellplatz neben einer der Garagen des Wohnblocks. Es wurde seit mehreren Wochen nicht mehr bewegt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 07575 2838 entgegen.

(Sigmaringen) Radfahrer stoßen zusammen

Auf dem Radweg neben der L456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies sind am Mittwochnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Einer der beiden Beteiligten verletzte sich leicht.

Gegen 15.25 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf dem geschotterten Radweg in Richtung Krauchenwies. Zirka 300 Meter nach Josefslust fuhr er im Bereich des Übergangs auf die geteerte Strecke in einer Linkskurve mitten auf dem Weg. Dort kam dem 35-Jährigen ein E-Bike entgegen, dessen Fahrer ebenfalls nicht rechts fuhr, weil dort nach dem Gewitterregen Äste in den Radweg hineinragten. Die Fahrräder stießen zusammen, die zwei Fahrer stürzten. Der 57-jährige Mountainbiker verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Sachschaden entstand nicht.

(Stetten am kalten Markt) Audi übersehen - 12.000 Euro Schaden

In der Westerstetter Straße sind am frühen Mittwochabend ein Ford Fiesta und ein Audi zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 17.50 Uhr bog der 63-jährige Unfallverursacher von der Westerstetter Straße nach links in eine Grundstückszufahrt ab. Wegen des dortigen Heckenbewuchses sah er einen rückwärts aus der Zufahrt herausfahrenden Audi A3 sehr spät. Anstatt anzuhalten fuhr der 63-Jährige hinter dem Audi vorbei und bog weiter in den Seitenarm der Westerstetter Straße ab. Dabei stieß er gegen den zwischenzeitlich stehenden PKW seiner Unfallgegnerin. Am PKW des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Der Schaden am Audi beträgt rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Bad Saulgau) Betrunkener Fußgänger stürzt auf Treppe

In der Martin-Staud-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag ein 43-jähriger Mann eine Treppe hinunter gestürzt. Dabei verletzte er sich.

Eine Streife vom örtlichen Polizeirevier war gegen 22.35 Uhr in einem der dortigen Wohnhäuser tätig, als der 43-Jährige die Treppe herunterkam. Vor den Augen der Beamten kam der stark alkoholisierte Mann ins Straucheln und stürzte die Treppe hinunter. Folge war eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

(Wald) Blitz legt Stromversorgung lahm

Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochnachmittag die Stromversorgung des Geigerhofes bei Walbertsweiler lahmgelegt.

Gegen 15 Uhr schlug ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Gebäude ein. Kurz nach dem Blitzeinschlag krachte es kräftig. Der Stromverteiler explodierte förmlich, auf dem Scheunendach im Bereich der Photovoltaikanlage qualmte es. Infolge der Überspannung wurden das hausinterne Stromnetz und die Photovoltaikanlage beschädigt. Es dürfte ein Schaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Zur Sicherheit wurde die Feuerwehr verständigt, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte. Der von einem der Bewohner erkannte Qualm auf dem Scheunendach erwies sich bei näherer Betrachtung der Örtlichkeit als Wasserdampf. Zu einem Brandgeschehen kam es nicht.

(Mengen) Radfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Bei einem Abbiegeunfall ist am Mittwochnachmittag in Rosna ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Kurz nach 17 Uhr bog eine Autofahrerin von der Habsthaler Straße nach links in die Straße "Im Tal" ab. Im Moment des Abbiegens kam ihr ein Fahrrad entgegen und prallte gegen die hintere rechte Seite ihres PKWs. Der 69-jährige Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen blieb er liegen. Nach der notärztlichen Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der entstandene Sachschaden ist gering.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell