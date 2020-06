Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auf Ölspur ausgerutscht

Leichtere Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwochmittag gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Wilhelm-/Frauenstraße. Der Mann war von der Frauenstraße kommend nach rechts in die Wilhelmstraße eingebogen und hatte hierbei eine größere Öllache auf der Fahrbahn bemerkt. Nachdem er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, stürzte der Rollerfahrer auf die Straße. Der Verursacher der Ölspur ist bislang nicht bekannt.

Ravensburg

Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr im Motorraum eines Autos auf der Abfahrtsrampe der B 30 Ravensburg-Süd ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte von der verständigten Freiwilligen Feuerwehr rasch gelöscht werden, das Auto musste anschließend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Einen Verletzten und Sachschaden von nahezu 6.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Einmündung Garten-/Friedenstraße gefordert. Der 39-jährige Lenker eines Pkw hatte die Gartenstraße aus Richtung Frauentor befahren und war an der Einmündung Friedenstraße nach links abgebogen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 44-jährigen Kleinkraftradfahrers, der die Gartenstraße in Gegenrichtung befuhr und verbotswidrig unter Nutzung des Radschutzstreifens rechts an wartenden Verkehrsteilnehmern vorbeifuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der 44-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wo er sich eine Fußfraktur zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Horgenzell

In den Straßengraben gefahren

Nicht mehr fahrbereit war der Ford Fiesta eines 22-Jährigen, der am Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der K 8039 bei Horgenzell von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann hatte die Kreisstraße in Richtung Sattelbach befahren und in Höhe Birkenbühl einen Traktor überholt. Beim Wiedereinscheren kam er zu weit nach rechts, geriet mit seinem Auto auf das Bankett und fuhr dann in den Straßengraben. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Bushaltestellenschild. Während der 22-Jährige unverletzt blieb, musste sein Fahrzeug, an dem Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden ist, abgeschleppt werden.

Weingarten

Autofahrerin übersieht Pedelec-Fahrer

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Alemannen-/Kornblumenstraße. Eine 75-jährige Pkw-Lenkerin war von der Alemannenstraße kommend nach links in die Kornblumenstraße abgebogen und hatte hierbei den von rechts kommenden Zweiradfahrer übersehen. Dieser stürzte bei der Kollision mit dem Auto auf die Fahrbahn und zog sich hierbei Schürfwunden und Prelllungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt wurden.

Baienfurt

Brennende Gartenhütte

Zu einer brennenden Gartenhütte wurde die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr nach Knechtenhaus bei Baienfurt gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz war, konnte das Feuer rasch löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand auf Funkenflug zurückzuführen, da vor der Gartenhütte um die Mittagszeit Arbeiten mit einem Trennschleifer durchgeführt worden waren.

Bad Waldsee

Polizei behält Führerschein nach Unfall ein

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 67-jährigen Autofahrer, der am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten und einem Sachschaden von rund 8.000 Euro verursachte. Der Mann hatte mit seinem Audi die Frauenbergstraße (L 275) stadtauswärts befahren und war in einer langgezogenen unübersichtlichen Linkskurve in Höhe der Einmündung Kapellenweg zu weit nach links auf die Gegenfahrspur geraten. Obwohl ein entgegenkommender 23-jähriger Autofahrer noch nach rechts über den Fahrradstreifen in eine Busbucht auswich, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dieser erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Der Ford Fiesta des 23-Jährigen, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Die Polizei behielt noch an Ort und Stelle den Führerschein des 67-Jährigen ein.

Wangen i.A.

Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 52-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der K 8005. Der 45-jährige Lenker eines Audi A4 hatte die Kreisstraße in Richtung Niederwangen befahren und an der Kreuzung zur L 320 zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 23-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus angehalten hatte. Beim Aufprall auf den Pkw seines Vordermannes zog sich dessen Beifahrer die leichteren Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Leutkirch

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 17.10 Uhr auf der L 260 ereignet hat und bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Der 51-jährige Lenker eines VW Sharan war auf der Landesstraße in Richtung Leutkirch gefahren und hatte in Höhe Lauben zu spät realisiert, dass ein vorausfahrender 37-jähriger Autofahrer seine Geschwindigkeit verlangsamt hatte, um nach links zu einem landwirtschaftlichen Anwesen abzubiegen. Beim Aufprall auf den Pkw seines Vordermannes wurde der 37-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW Sharan musste von einem Abschleppdienst Da der 51-Jährige und dessen Beifahrer angaben, keinen Blinker wahrgenommen zu haben, bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Inline-Skaterin stürzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine 30-jährige Frau am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr nach einem Sturz vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in eine Praxis gebracht wurde. Die Verletzte hatte mit ihren Inline-Skates die Moorbadstraße befahren und wollte, als sie einen von hinten kommenden Pkw wahrnahm, an den rechten Straßenrand fahren. Hierbei geriet vermutlich ein Kieselstein zwischen die Rollen, wodurch die 30-Jährige zu Fall kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell