PP Ravensburg: (Sigmaringen) Asylbewerber bedroht Landratsamt-Mitarbeiterin

Sigmaringen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.06.2020

Am Mittwochmorgen hat ein 28-jähriger Asylbewerber eine Mitarbeiterin des Sigmaringer Landratsamtes angegriffen und mit einem Messer bedroht.

Der aus Nigeria stammende Mann war mit einer behördlichen Entscheidung nicht einverstanden, kam deswegen auf das Amt, zeigte sich sehr aggressiv und fing an zu randalieren. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, ging er in die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle, griff sich dort eine der Mitarbeiterinnen und bedrohte sie mit einem Messer. Bei günstiger Gelegenheit gelang es den Polizisten, die Pfefferspray einsetzten, den Tatverdächtigen von seinem Opfer zu trennen und zu überwältigen. Um die Frau, die unverletzt blieb, kümmerten sich der Rettungsdienst und der Notfallnachsorgedienst. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

