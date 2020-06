Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrerin übersehen

Beim Abbiegen auf den Parkplatz "Hinterer Hafen" in der Eckener Straße hat am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Autofahrerin eine entgegenkommende Radlerin übersehen. Die 21-Jährige erfasste mit ihrem PKW die Radlerin, die geradeaus auf der Radspur unterwegs war. Die 48-jährige Zweiradlenkerin wurde auf die Straße geschleudert. Sie verletzte sich leicht im Bereich des Oberkörpers und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Friedrichshafen

Zwei verletzte Autofahrerinnen

Leichte Verletzungen erlitten zwei Autofahrerinnen, die am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Paulinenstraße auf Höhe der Konradinstraße zusammengestoßen sind. Eine 22 Jahre alte Fahrerin wollte verbotener Weise von der rechten Fahrspur der Paulinenstraße in die Konradinstraße abbiegen und stieß dabei mit dem Fiat zusammen, der den Linksabbiegerstreifen befuhr. Die gleichaltrige Fiat-Fahrerin und die Verursacherin wurden an der Unfallstelle medizinisch behandelt. Insgesamt entstand am Fiat und am Skoda ein Schaden von mehr als 8000 Euro.

Friedrichshafen

Freund und Helfer

Zur richtigen Zeit zur Stelle war am Dienstagmorgen eine Polizeistreife in der Friedrichshafener Altstadt. Die Beamten waren in der Friedrichstraße unterwegs, als sie einen Mann bemerkten, der offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte. Der Mann, der in der Fußgängerzone einen Schwächeanfall erlitt, klagte unter anderem über Atemnot. Die Polizeistreife leistete kurzerhand erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Die Rettungswagenbesatzung brachte den 77-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus.

Meckenbeuren

Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

In der Hauptstraße sind am Dienstagmittag um kurz nach 12 Uhr ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der Radler querte die Tettnanger Straße auf dem Radstreifen, als er von dem abbiegenden Audi erfasst wurde. Er verletzte sich hierbei leicht. Der Rettungsdienst und ein ebenfalls alarmierter Notarzt kümmerten sich um den Mann an der Unfallstelle. Am PKW der 23-jährigen Fahrerin entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Markdorf

Autofahrer übersieht Fußgängerin

Eine Kopfplatzwunde hat eine Frau erlitten, nachdem sie in der Hauptstraße von einem Auto angefahren wurde und auf die Straße gefallen ist. Der Autofahrer wollte von der Hauptstraße in die Poststraße abbiegen und übersah dabei die Fußgängerin. Die leicht verletzte Frau wurde aufgrund der Verletzung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Markdorf

Rollerfahrer kommt zu Fall

Leicht verletzt hat sich am Dienstagmorgen ein Rollerfahrer, der im Kreisverkehr in der Ittendorfer Straße zu Fall kam. Der Rollerfahrer streifte beim Einfahren in den Kreisverkehr einen Renault und kam ins Straucheln. In der Folge stürzte er vor dem Pkw auf die Straße. Er wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller und dem Renault entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Überlingen

Radfahrer schwer verletzt

Schwer gestürzt ist am Dienstagnachmittag um kurz vor 15 Uhr ein Radfahrer in der Verlängerung der Schreiberbildstraße im Bereich Goldbach. Der 54-jährige Mann stürzte aufgrund eines Fahrfehlers ohne fremdes Zutun und zog sich schwere Verletzungen an Kopf, Oberkörper und den Beinen zu. Einen Helm trug er nicht. Er musste in ein Klinikum gebracht werden. An seinem Rad entstand geringer Schaden.

Überlingen

Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Einen Sachschaden von rund 22.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag um kurz vor 13 Uhr in der Nußdorfer Straße ereignete. Eine Autofahrerin wollte auf Höhe der Straße "An der Bleiche" von der Nußdorfer Straße nach links in ein Grundstück abbiegen. Sie übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen. Die beiden Pkw stießen heftig zusammen. Am Pkw der entgegenkommenden 73-jährigen Fahrerin lösten sämtliche Airbags aus. Sie musste mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 26 Jahre alte Verursacherin blieb unverletzt.

Überlingen

Vordermann aufgefahren

Auf der Bundesstraße 31 im Bereich des Nußbachviadukts ist am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr eine Autofahrerin ihrem Vordermann ins Heck gefahren. Die 19 Jahre junge Fahrerin erkannte das Bremsen des BMW-Fahrers vor ihr zu spät. Insgesamt entstand an ihrem Toyota und dem BMW ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Auto kollidiert mit Landmaschine

Mit einem an einem Traktor angehängten Gerät zur Bodenbearbeitung ist am Dienstagnachmittag um kurz vor 14 Uhr ein Pkw in der Krauchenstraße kollidiert. Der angehängte Grubber ragte über die Mittelleitlinie in die Gegenfahrspur hinein und traf die Frontscheibe des entgegenkommenden Ford. Der 25 Jahre alte Ford-Fahrer wurde durch die berstende Scheibe im Gesichtsbereich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell