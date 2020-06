Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Gestürzte Radfahrerin

Mit einem Sturz endete der Bremsfehler einer 20-jährigen Radfahrerin am Dienstagnachmittag gegen 12.45 Uhr auf der Kemmerlanger Straße in Oberhofen. Die junge Frau hatte die Straße von Kemmerlang kommend befahren und in einer leichten Rechtskurve die falsche Bremse betätigt, weshalb sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Die 20-Jährige, die leichte Schürfwunden erlitt, wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Baienfurt

Autofahrerin verursacht Sturz einer Radfahrerin

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei gegen eine Porsche-Fahrerin, die am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Waldseer Straße verursachte, bei dem eine 34-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Pkw-Lenkerin war in Richtung Baindt gefahren und hatte in Höhe einer Bäckerei die Zweiradfahrerin überholt, die den Fahrradstreifen benutzte. Als die Autofahrerin kurz danach an den rechten Straßenrand lenkte, versuchte die Radlerin durch eine Ausweichbewegung eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Dabei geriet sie jedoch an den Bordstein und stürzte auf die Straße. Die Fahrerin des Porsche stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Befinden der 34-Jährigen, stieg aber dann wieder in ihr Fahrzeug ein und fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen und sich um die Gestürzte zu kümmern, die mehrere blutende Schürfwunden erlitten hatte. Die Ermittlungen der Polizei zu der Porsche-Fahrerin dauern an.

Aulendorf

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen gegen 08.50 Uhr in Aulendorf ereignet hat. Die 20-jährige Lenkerin eines Pkw war von einem Parkplatz kommend in den Breiteweg eingefahren und hatte hierbei den Vorrang einer 21-jährigen Autofahrerin missachtet, die den Breiteweg in Richtung Safranmoosstraße befuhr. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben bei der Kollision unverletzt.

Mochenwangen

Mit E-Bike gestürzt

Mehrere Schürfwunden zog sich eine 60-jährige E-Bike-Fahrerin am Dienstagnachmittag gegen 13.35 Uhr auf der Weingartener Straße zu. Die Frau war in Richtung Wolpertswende gefahren und hatte am Ortseingang von Mochenwangen auf den Gehweg fahren wollen, um die Straße zu überqueren. Da sie hierbei einen zu spitzen Winkel wählte, stürzte sie mit ihrem Zweirad. Die 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bad Waldsee

Fahrzeug ausgebrannt

Zu einem Pkw-Brand wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee am Dienstagnachmittag gegen 1630 Uhr nach Gaisbeuren gerufen. Dort war in Atzenreute im Motorraum eines Autos vermutlich infolge eines technischen Defekts ein Brand ausgebrochen. Der Fahrer des Pkw konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig am rechten Fahrbahnrand abstellen, ehe es in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Das Feuer wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht.

Achberg

Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist am Dienstagvormittag gegen 08.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 2374 entstanden. Der 62-jährige Lenker eines Lieferwagens hatte die Landesstraße in Richtung Neuravensburg befahren und in Höhe Baindt nach rechts abbiegen wollen. Als er jedoch die Einmündung verpasste und einige Meter an ihr vorbeifuhr, setzte der Mann zurück und übersah hierbei einen hinter ihm stehenden 48-jährigen Autofahrer. Er prallte deshalb auf den BMW X3, wodurch allein an diesem Fahrzeug ein Schaden von rund 8.000 Euro entstand.

Wangen i.A.

Bargeld unterschlagen

Wegen Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau, die am Dienstagnachmittag bei einer Autowaschanlage in der Siemensstraße aus einer Handtasche mehrere hundert Euro Bargeld an sich nahm. Die Tatverdächtige hatte die von einer Kundin vergessene Handtasche und deren Einkaufskorb aufgehoben und war damit zu den Angestellten des Waschparks gegangen, um die Gegenstände dort abzugeben. Auf dem Weg dorthin griff die Frau jedoch in die Handtasche und entnahm das darin befindliche Bargeld, bevor sie Handtasche und Einkaufskorb übergab. Die mutmaßliche Täterin hatte jedoch nicht bedacht, dass sie bei ihrem Vorgehen von der Videoüberwachungsanlage gefilmt wurde.

Bad Wurzach

Rollerfahrerin stößt mit Radfahrer zusammen

Nur leichte Verletzungen haben sich die 59-jährige Lenkerin eines Motorrollers und ein 39-jähriger Rennradfahrer am Dienstagabend gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zugezogen. Die Frau war in Richtung Rot a.d. Rot gefahren und hatte zunächst beabsichtigt, nach links in die Dietmannser Straße abzubiegen. Nachdem sie sich bereits nach links zur Fahrbahnmitte eingeordnet hatte, wollte der 39-Jährige rechts an der Rollerfahrerin vorbeifahren. Diese hatte es sich aber anders überlegt und war wieder nach rechts gefahren, wobei sie mit dem Radfahrer zusammenprallte. Beide stürzten auf die Straße, mussten jedoch ihre erlittenen Verletzungen nicht sofort ärztlich behandeln lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell