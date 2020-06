Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Aach-Linz) Motorradfahrerin stürzt bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der L194 zwischen Aach-Linz und Pfullendorf hat sich eine 31-jährige Motorradfahrerin am Dienstagnachmittag leicht verletzt.

Die 31-jährige fuhr gegen 16.10 Uhr hinter einem BMW von Aach-Linz in Richtung Pfullendorf. An der Abzweigung "Zur Haige" wollte die BMW-Fahrerin abbiegen, wurde langsamer und blinkte rechts. Das erkannte die Motorradfahrerin zu spät und prallte dem BMW gegen die Heckpartie. Die Bikerin stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1650 Euro.

(Bad Saulgau) Radfahrerin stürzt

Am Dienstagnachmittag ist eine 74-jährige Radfahrerin beim Kloster Sießen gestürzt. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht.

Die Frau wollte kurz vor 17 Uhr mit ihrem Pedelec von der Dominikus-Zimmermann-Straße auf den Gehweg fahren. Beim Überfahren des Bordsteins kam sie wegen des spitzen Auffahrwinkels ins Schlingern und fiel zu Boden. Sie schlug mit dem Kopf auf. Die Folge war eine Platzwunde. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 74-Jährige. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell