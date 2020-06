PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Tettnang

Motorrad kollidiert mit Traktor

Ein Motorradfahrer und seine Sozia haben sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr schwer verletzt, nachdem sie im Bereich Rappertsweiler auf der L 331mit einem Traktor zusammengestoßen sind. Der 31 Jahre alte Zweiradlenker fuhr auf der Landesstraße hinter dem Traktor, als er zum Überholen ansetzte. Der 19 Jahre alter Lenker des Traktors bog in der Folge nach links in eine Einfahrt ab und übersah dabei, dass er von dem Zweirad überholt wurde. Das Motorrad krachte frontal in das linke Heck der Zugmaschine. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 4000 Euro. Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer sowie seine 29 Jahre alte Mitfahrerin wurden zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Friedrichshafen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht aktuell dringend nach Zeugen, die Angaben zu einem Unfall in der Albrechtstraße machen können, der sich in der Nacht zum Dienstag kurz vor 0 Uhr ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Radfahrer blieb an einem Randstein hängen und stürzte in der Folge gegen ein Straßengeländer. Er verletzte sich dabei leicht. An dem Geländer entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Da der Zweiradlenker unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand und widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang und eventueller Beteiligung von Autos oder gar Lastwagen an dem Unfall machte, hoffen die Beamten aus Friedrichshafen auf Zeugen, die zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07541 7010 zu melden. Die Polizisten veranlassten bei dem Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Friedrichshafen

Fahrradträger angefahren

Am Montagmittag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr hat in der Lindauer Straße ein Unbekannter den Fahrradheckträger an einem auf dem Parkplatz Cap Rotach abgestellten Audi angefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541 7010 zu melden.

Daisendorf

Mauer und Pkw auf Parkplatz angefahren

Schaden von mehr als 5000 Euro hat am Montagnachmittag gegen 15 Uhr eine Autofahrerin verursacht, die auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Brühl" erst gegen eine Mauer und im Anschluss gegen ein anderes Auto gefahren ist. Die 79 Jahre alte Lenkerin eines VW versuchte, in eine Parklücke zu fahren und stieß dabei gegen das Mauerwerk. Dadurch wurde ihr VW abgewiesen und prallte noch gegen einen daneben geparkten Mercedes. Die Fahrerin und ihr ebenfalls im Wagen befindlicher Ehemann blieben glücklicherweise unverletzt.

Überlingen

Fahrrad gestohlen

Am Samstag hat ein unbekannter Täter in der Zeit von 17 Uhr bis 23 Uhr ein beim Busbahnhof neben dem Reisezentrum abgestelltes Fahrrad entwendet. Der Dieb knackte das Schloss und nahm das blauweiße Rad der Marke Bullet an sich. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrrades im Wert von rund 300 Euro nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551 8040 entgegen.

Friedrichshafen

Einen Feuerwehreinsatz löste am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr ein Pkw aus, der in der Ravensburger Straße auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Brand geriet. Derzeit wird von einem technischen Defekt im Motorraum als Ursache für den Brand ausgegangen. Das Feuer griff nicht auf angrenzende Fahrzeuge über. Den Wehrleuten gelang es, die Flammen schnell zu löschen. An dem brennenden Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Friedrichshafen

Pfefferspray eingesetzt

Im Bereich einer Gaststätte in der Kleinebergstraße ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr eine Frau mit einem Pfefferspray angegriffen worden. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer, der der Geschädigten bekannt ist, hat sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauern an.

