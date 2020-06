Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Anbau neben Schreinerei abgebrannt

Der Brand einer Schreinerei im Buchenbachweg im Friedrichshafener Stadtteil Manzell wurde am Pfingstmontag um 16.50 Uhr gemeldet. Erste am Brandort eingetroffene Kräfte meldeten keinen Gebäudebrand, sondern den Brand einer Überdachung neben der Schreinerei. Unter dieser Überdachung waren Müllcontainer untergestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, ohne dass er auf die Schreinerei übergriff. Durch die Hitze wurde jedoch die Wand der Schreinerei in Mitleidenschaft gezogen und Fenster zersprangen. Nach ersten, vorsichtigen Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 50000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt; die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Die Feuerwehr war mit 82 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 24 Kräften vor Ort. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

