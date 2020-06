Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Zu Fuß auf der Landebahn unterwegs

Am Sonntag um 12:15 Uhr waren vier junge Männer auf dem Flugplatz Unterzeil zu Fuß unterwegs. Die vier jungen Männer kamen über eine angrenzende Wiese und liefen die Landebahn entlang. Bei der Kontrolle gaben sie gegenüber der Polizei an, dass sie keine Beschilderung sahen, welche ihnen verbot über das Flugplatzgelände zu laufen. Durch das Betreten der Landebahn mussten drei im Anflug befindende Flugzeuge durchstarten, denn ein Landen war aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die vier jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell