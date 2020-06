Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Unfall unter Alkoholeinwirkung und zu schnell unterwegs

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag verursachte ein 23-jähriger BMW-Fahrer in Rulfingen, auf der Krauchenweiser Straße, einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der BMW-Fahrer kam auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf einen abgestellten Fiat Punto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat Punto weiter auf einen geparkten Audi A6 geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher festgestellt, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde der Führerschein des Unfallverursachers durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

