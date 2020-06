Polizeipräsidium Ravensburg

Meersburg

Unfall

Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, verursachte ein 90-jähriger Fahrzeuglenker eines Toyotas in der Schützenstraße einen Unfall mit hohem Sachschaden. Beim Ausfahren aus seinem Grundstück fuhr der 90-jährige Toyotafahrer zuerst vorwärts mehrfach gegen sein Garagentor und die Hauswand. Anschließend fuhr er rückwärts über die Straße auf den gegenüberliegenden Gehweg, so dass mehrere Fußgänger platzmachen mussten. Danach fuhr er auf ein Privatgelände, schanzte über eine Palette und streifte anschließend zwei VW Crafter. Danach gelang es einem Zeugen den Schlüssel vom Fahrzeug abzuziehen und so eine Weiterfahrt zu unterbinden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von der Polizei einbehalten und er muss mit einer Anzeige rechnen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 25.000 Euro

Überlingen

Unfallflucht

Am Sonntag um 12:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Hofladen Königshof in Überlingen einen weißen Audi A4. Vermutlich beim Ausparken streife der Unfallverursacher den Audi A4 am hinteren rechten Radkasten und entfernte sich anschließend unerkannt. Durch den Unfall entstand am Audi ein Schaden von ca. 10000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Überlingen, unter der Telefonnummer 07551-804101, zu melden.

