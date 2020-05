PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 30/31.05.20

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Dieb bedroht Ladendetektiv

Am Samstag kurz nach 16.00 Uhr ertappte ein Detektiv in einem Einkaufsmarkt am Romanshorner Platz einen Ladendieb. Er beobachtete, wie ein 26jähriger Lebensmittel für 5 Euro entwendete. Als er vom Detektiv angesprochen wurde, wurde er aggressiv, warf mit Gegenständen nach dem Detektiv und bedrohte ihn. Er konnte zunächst flüchten, wurde aber in der Nähe des Einkaufsmarktes angetroffen und zunächst festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Räuberischem Diebstahl ermittelt.

Friedrichshafen

Unbekannte beschädigen Trampolin

In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 14.00 Uhr zerschnitten Unbekannte ein Trampolin, das in einem Garten in der Markdorfer Straße in Kluftern aufgestellt war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541-7010) in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Radfahrer übersehen

Ein leicht verletzter Radfahrer ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße in Kressbronn ereignete. Ein 51jähriger Opel-Fahrer übersah einen Radfahrer, der von einem Radweg vorfahrtsberechtigt auf die Friedrichshafener Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Danach wurde der Radfahrer zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden war gering.

Meckenbeuren

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten am Samstag gegen 09.30 in Meckenbeuren in der Schussenstraße einen VW Polo. Bei dem 21jährigen Fahrer wurde Drogenbeeinflussung festgestellt, was ein Drogenvortest bestätigte. Blutentnahme und Untersagung der Weiterfahrt waren die logische Konsequenz. Der Fahrer sieht jetzt einem Bußgeldverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung entgegen.

