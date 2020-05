Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 30/31.05.2020

Bad Wurzach

Mercedes zerkratzt

Unbekannte beschädigten am Donnerstag einen in der Lessingstraße in Bad Wurzach geparkten Pkw Mercedes. In der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Bad Waldsee

Mit E-Bike gegen Bretterwand

Am Samstag gegen 14.40 Uhr kam ein 79jähriger E-Bike-Fahrer in Bad Waldsee im Sperrisweg von der Fahrbahn ab. In einer Linkskurve der abschüssigen Sackgasse kam er zu weit nach rechts und prallte gegen eine Bretterwand. Trotz eines Fahrradhelms zog er sich eine erhebliche Kopfverletzung zu. An seinem E-Bike entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

