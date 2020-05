Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Grünkraut

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagabend kurz vor 19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 7981 und 7985. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw Citroen befuhr die K 7981 von Gornhofen kommend in Richtung Grünkraut-Ottershofen. Offenbar missachtete er die Verkehrszeichen und letztlich die Vorfahrt des von links kommenden 60-jährigen Fahrers eines Pkw Renault. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund der Wucht über 15m von der Fahrbahn abgewiesen. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 14.000 Euro. Beide jeweils allein im Fahrzeug befindlichen Fahrer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

