PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen

Frau wehrt sich massiv gegen polizeiliche Maßnahmen

Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr wurde aufgrund einer auffälligen weiblichen Person die Polizei in die Hauptstraße 53 gerufen. Offensichtlich sprach die Frau Passanten bezüglich eines Glücksspiels an. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf eine sofort verbal aggressive und nicht kooperative Dame, welche sich jeglichen Maßnahmen verweigerte. Sie versuchte sich zusätzlich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und musste festgehalten, sowie ihre massive Gegenwehr überwunden werden.

