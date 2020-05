Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Schwenningen/Lkrs. Sigmaringen (ots)

Wie der Fahrer eines Omnibusses bei der Polizei anzeigte, hatte er heute Vormittag gegen 11.40 Uhr die Stettener Straße in Schweninngen von Heinstetten kommend in Richtung Stetten am kalten Markt befahren. Als er in Höhe des Autohauses König beobachtete, dass eine Frau mit drei Kindern, die mit Fahrrädern und einem Laufrad die Straße überqueren wollten, habe er angehalten, um der Gruppe ein gefahrloses Überqueren zu ermöglichen. Während auch ein hinter ihm fahrender Pkw-Lenker gestoppt habe, sei der Fahrer eines Lkw verbotswidrig links an ihnen vorbeigefahren, habe hierbei verbotswidrig auf der Gegenfahrspur die Querungshilfe umfahren und sein Fahrzeug beschleunigt, obwohl die Frau mit den Kindern gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu betreten. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Frau, welche die Straße überqueren wollte, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/815, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell