PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Junger Mann dreht durch

Drei Polizisten hat ein 21-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr bei seiner vorläufigen Festnahme in der Robert-Bosch-Straße verletzt. Der Tatverdächtige war zuvor im Bereich des Weissenauer Skaterplatzes aufgefallen, als er dort und anschließend auf einem angrenzenden Firmengelände, das er widerrechtlich betreten hatte, herumschrie, mehrere Personen anpöbelte und bedrohte. Als ein zufällig vorbeikommender 53-jähriger Polizeibeamter, der privat unterwegs war, den 21-Jährigen ansprach und sich als Polizist zu erkennen gab, reagierte der junge Mann äußerst aggressiv. Er wurde gewalttätig, griff nicht nur den Beamten, sondern auch die zwischenzeitlich vom Polizeirevier eingetroffene Unterstützung tätlich ein. Dabei verletzte der Tatverdächtige nicht nur einen der Polizisten durch einen Schlag ins Gesicht, sondern fügte dem 53-jährigen Beamten durch Bisse in den Bauch blutige Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 21-Jährige, der nur mit Mühe überwältigt und mit Handschließen gefesselt werden konnte, beleidigte und bedrohte verbal permanent die eingesetzten Polizisten. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der offensichtlich psychisch auffällige Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht. Er hat sich nun insbesondere wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Ravensburg

Radler gestreift

Glück im Unglück hatte ein Liegeradfahrer, der am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Ulmerstraße im Kreuzungsbereich mit der Hähnlehofstraße querte und dabei von einem PKW gestreift wurde. Der Zweiradlenker überquerte bei der für die Fußgänger grün zeigenden Ampel die Fahrbahn in Richtung Schützenstraße, als eine Autofahrerin auf der Geradeausspur fahrend verbotswidrig nach rechts in die Schützenstraße abbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Am Liegerad und dem Audi der Frau entstand ein Schaden von mehr als 2000 Euro.

Ravensburg

Ladendiebstahl misslingt

Artikel im Wert von mehreren hundert Euro wollte eine 26-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr aus einem Elektronikmarkt im Gänsbühlcenter stehlen. Unter anderem ein Handy und eine Spielkonsole steckte die Tatverdächtige in ihre Tasche, die sie zuvor mit Alufolie präpariert hatte. Sie musste aber feststellen, dass ihr Plan nicht aufging - beim Passieren der Kasse löste dennoch ein Alarm aus. Daraufhin trat sie zu Fuß die Flucht an, konnte aber vom Ladendetektiv nach kurzer Verfolgung gestellt und einer verständigten Polizeistreife übergeben werden. Auf die 26-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu.

Schlier

Pfefferspray versprüht

Bei einer Auseinandersetzung in der Forststraße am Donnerstagnachmittag hat einer der Beteiligten seinen Kontrahenten mit Pfefferspray verletzt. Ein Streit zwischen zwei 36 und 67 Jahre alten Männern entwickelte sich Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 36-Jährige das Pfefferspray einsetzte. Beide Streithähne verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht. Wer wen wie angegriffen hat und was der Hintergrund der Auseinandersetzung ist, klärt nun das Polizeirevier Ravensburg.

Weingarten

Tür aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag hebelte ein unbekannter Täter die Tür eines Gebäudes in der Sterngasse auf und richtete dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Sterngasse beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Aulendorf

Mülleimer demoliert

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter angerichtet, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 02.30 Uhr durch den Kurpark an der Parkstraße zogen und insgesamt fünf Müllbehälter beschädigten. Die Mülleimer wurden entweder mutwillig aus der Verankerung bzw. dem Erdreich gerissen oder einfach umgetreten. Laut Zeugen könnte es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendlicher handeln, die lärmend durch den Park gezogen waren. Sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, entgegen.

Wangen i.A.

Mit Kleinkraftrad verunglückt

Großes Glück hatte ein 18-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 333 bei Wangen. Der junge Mann hatte die Landesstraße von Primisweiler kommend in Richtung Pflegelberg befahren und war in einer Rechtskurve vermutlich infolge Unachtsamkeit mit seiner Maschine ins Schlingern geraten. Beim Versuch, das Kleinkraftrad wieder unter Kontrolle zu bringen und abzubremsen, geriet der 18-Jährige auf die Gegenfahrspur. Trotz der sofortigen Gefahrenbremsung einer entgegenkommenden 27-jährigen Autofahrerin prallte der Zweiradfahrer frontal gegen den Pkw, wurde zunächst gegen die Windschutzscheibe und anschließend über das Autodach auf die Straße geschleudert. Der Fahrer des Kleinkraftrads zog sich hierbei lediglich leichtere Verletzungen zu. Diese wurden im Krankenhaus behandelt, nachdem der Rettungsdienst den 18-Jährigen dorthin gebracht hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

Bad Wurzach

Autofahrer erfasst Radfahrer

Möglicherweise Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Zingerlesmühle" ereignete und bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker war in Richtung Seibranz gefahren und nach links auf ein Grundstück abgebogen, wobei er einen entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrer übersah und mit diesem kollidierte. Der leicht verletzte Zweiradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Da die Polizei bei der nachträglichen Unfallaufnahme Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem Autofahrer feststellte, veranlasste sie auf richterliche Anordnung die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

Aitrach

Autofahrer prallt gegen Baum

Mit einem Totalschaden endete die Fahrt eines 18-jährigen Autofahrers am späten Donnerstagabend auf der K 7923 bei Aitrach. Der junge Mann war gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße von Treherz in Richtung Steinental gefahren und in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum prallte. Während der 18-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, musste sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro entstand, von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

