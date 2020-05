PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung am Ruderclub

Am Donnerstagabend kam es an der östlichen Uferstraße zu Unstimmigkeiten zwischen fünf alkoholisierten Männern im Alter von 19 bis 43 Jahren. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug laut Angaben der Beteiligten ein 19-Jähriger mit einer Glasflasche auf einen 35-Jährigen ein, der den Schlag glücklicherweise abwehren konnte. Anschließend schlugen die Beteiligten gegenseitig mit Fäusten aufeinander ein, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Der genaue Tatablauf ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen.

Friedrichshafen - Ettenkirch

Alkoholfahrt

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in der Kreuzlinger Straße seinen Pkw mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkohol-Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von rund 1,74 Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Friedrichshafen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nachdem Polizisten einen 23-Jährigen beobachteten, wie er während der Autofahrt auf seinem Handy tippte, wurde er am Donnerstagnachmittag in der Flugplatzstraße einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da er in der Vergangenheit bereits wegen des gleichen Delikts auffällig war, erwartet ihn nun ein weiteres Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen die Halterin des Fahrzeugs eingeleitet, da sie dem 23-Jährigen ihren Pkw zur Verfügung stellte.

Oberteuringen

Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Adenauerstraße entstanden. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist vor Gebäude Nummer 25 gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Focus gefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 12.000 Euro hat eine 83-jährige Autofahrerin am Donnerstag zur Mittagszeit auf der B 33 verursacht. Auf der Fahrt von Neuhaus in Richtung Markdorf fuhr sie mit ihrem Dacia infolge Unachtsamkeit auf den Pkw eines verkehrsbedingt haltenden 20-Jährigen auf. Der Mazda des jungen Mannes wurde durch den Aufprall auf den BMW eines 81-Jährigen geschoben. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Da der Dacia und der BMW nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall - zwei leicht Verletzte

Sachschaden von mehreren tausend Euro hat eine 25-jährige Autofahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 7765 zwischen Oberuhldingen und Tüfingen verursacht. Beim Abbiegen von der Weitfeldstraße auf die Kreisstraße übersah sie einen in Richtung Tüfingen fahrenden 18-jährigen Pkw-Lenker. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die Frau wurde vom verständigten Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Markdorf

Heranwachsender fällt erneut auf

Ein 17-Jähriger, der bereits am Dienstagabend durch ein Körperverletzungsdelikt auffiel, ist am Mittwochabend in der Friedhofstraße erneut auffällig geworden. Nachdem er gemeinsam mit weiteren Personen Besucher des Friedhofs belästigte, wurde er von einem 56-Jährigen angesprochen. Hierauf reagierte er äußerst aggressiv, schubste den Mann und spuckte ihn und seine Ehefrau mehrfach an. Da er den Geschädigten zudem bedrohte, erwarten ihn nun weitere Strafverfahren.

