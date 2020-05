Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies - Göggingen

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch im Zeitraum von 19 Uhr bis 19.45 Uhr im Lorenz-Vogel-Weg einen grauen Skoda Octavia beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug wurde die Beifahrertüre zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau (07581-4820) zu wenden.

Hettingen

Rasensportplatz mutwillig beschädigt

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 6 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Hettingen 1871 e. V. verursacht. Mit einem unbekannten Fahrzeug driftete er auf dem frisch sanierten Rasenplatz und beschädigten das Gelände auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau (07581-4820) zu wenden.

